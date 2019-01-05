本票別亂簽！女軍人遭南華大學學長誆騙

2019年01月05日 14:40 中時 張孝義

本票千萬別亂簽！李姓男子以需錢為妹妹治病為由誆騙涉世未深的南華大學董姓學妹簽下總額600萬元的空白本票向他人借貸，不料在董女簽了本票後卻翻臉指稱董女向他借錢不還，並向台北地檢署提告詐欺，檢察官還原真相後認定李男誣告，依法將李男起訴。

李姓男子與董姓女子是南華大學的前後期學長、學妹，2009年李男以妹妹患重病需要用錢，騙當時僅大一的董女簽下金額各300、200、100萬元的空白本票，在本票上簽了發票人、發票人身分證字號、地址等欄位，並向董女誆稱本票是要向他人借錢，並由其還款，董女不須支付本票金額。

2013年11月，李男在台北市峨眉停車場又向已經擔任軍職的董女誆稱，她服務的單位「很黑」，可以替她轉換到比較好的單位，再騙董女各簽下了面額500、100萬元的本票，換回先前簽的3張本票。

不料，事隔1個月，李男就向董女服務的軍職單位白姓輔導長投訴董女向他借了600萬元「欠錢不還」，揚言訴諸媒體，還恫嚇董女認識國防部長官，如果不還錢要利用關係將她調職。董女迫於無奈在2014年1月與李男簽下協議書承諾分期償還600萬元，除當場交付5萬元，又在3月匯款5萬元到李男的郵局帳戶內。

李男明知董女沒有向他借錢，更沒有施用詐術，本票及協議書都是不法方式取得，竟然在2016年10月向北檢提告董女詐欺，檢察官還原真相後將董女不起訴確定，於是依誣告罪將李男提起公訴。

(中時 )