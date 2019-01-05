熱線到一半消聲 警破門救回輕生女

2019年01月05日 14:36 中時 蔡依珍

桃園警察分局埔子派出所警員簡振聖及陳俊嘉機警，救回服用過量安眠藥的黃女。(蔡依珍翻攝)

李姓男子5日凌晨和黃姓女友人熱線，突然發現情緒低落的黃女意識越來越模糊、文不對題，最後甚至鴉雀無聲，連忙報警，桃園警分局埔子所員警獲報上門，家屬驚嚇之餘連忙以備用鑰匙打開黃女房門，果然發現服用過量安眠藥陷入昏迷的黃女，緊急送醫撿回一命。

黃姓女子心情不佳，李姓友人獲悉頻頻安慰，但黃女仍意志消沈，甚至表達厭世念頭，2人不斷透過電話聊天，李男對談時發現黃女意識似乎越來越模糊，最後甚至掛斷電話，擔心她可能會出意外，5日凌晨4點多立即報案請求協助。

桃園警察分局埔子派出所警員簡振聖及陳俊嘉獲報，火速趕抵黃女住處，黃家人睡夢中應門，看到員警嚇了一跳，獲悉緣由，黃女的房門反鎖且敲門未獲回應，連忙以備用鑰匙打開房門，驚見黃女已因服用過量安眠藥陷入昏迷。

員警馬上通知消防人員到場協助急救，並將其送醫治療，幸運撿回一命，目前已無大礙，家屬對於員警即時救援再三表達感謝，並表示會加強注意黃女情緒狀況，避免發生憾事。

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