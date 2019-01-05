空品不佳 台中變仙境？中火配合市府降載

2019年01月05日 14:49 中時 盧金足

台中市5日空品位依舊不佳，后里站、豐原站、太平站、霧峰站、烏日站、文山站、大肚站、龍井站、梧棲站、清水站等達橘色提醒（對敏感族群不健康）等級，網友說「台中市變仙境了？」整座城市看起來霧濛濛，市府環境保護局表示，為減緩空品狀況，台中火力發電廠從上午7時至下午4時執行降載減排措施。

環保局表示，台中市5日環境風場以偏東北風為主，風速偏弱，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，導致汙染物累積影響空氣品質。

「台中的空汙問題是市府不會迴避的課題，會不斷向中央反映多項能源和環保政策！」對民眾期盼「市長換新、空氣換新」，環保局強調與相關局處共同努力，讓台中空品更好。

環保局長吳志超表示，依據氣象條件，台中市上午11時風向為吹北北西風，期間后里站、豐原站、太平站、霧峰站、烏日站、文山站、大肚站、龍井站、梧棲站、清水站等達橘色提醒（對敏感族群不健康）等級，指標汙染物為細懸浮微粒，市府持續啟動預警二級應變措施。

環保局長吳志超表示，市府的應變措施包含通報前30大汙染源配合減排，並加強巡查，避免突發性汙染排放；清潔隊啟動洗掃作業，並通知營建工地加強道路洗掃街以抑制道路揚塵；稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；執行查核重大營建工程及公共工程；並由各局處通報相關單位發布空品訊息，以利民眾即時防護。

吳志超說，減緩空品狀況，台中火力發電廠執行降載減排措施，減排時段為上午7時至下午4時，降載量共2500MW，含歲(檢)修2200MW、非歲(檢)修300MW。

環保局表示，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，將持續監控台中空氣品質並執行對應等級應變作為。也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，並避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )