是真愛!韓粉拿國旗癡癡等高雄垃圾車的到來

「韓國瑜後援會」社團昨晚就有網友貼出一張照片笑說「怎麼會有人拿著國旗望著外面等待的居然是"垃圾車"」。(韓國瑜後援會)

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中時電子報

現在高雄市民倒垃圾可以聽見高雄市長韓國瑜的錄音。高雄市長韓國瑜就任後，在勞工局的請託下，錄了一段職訓中心招生的錄音檔，不少民眾覺得好驚喜，還有人說想要天天倒垃圾。「韓國瑜後援會」社團昨晚就有網友貼出一張照片笑說「怎麼會有人拿著國旗望著外面等待的居然是垃圾車」。

高雄市垃圾車之前放的是前市長陳菊的聲音，韓國瑜就任市長後，在勞工局的請託下，錄了一段職訓中心招生的錄音檔，許多民眾對於倒垃圾可以聽見市長錄音感到開心，覺得倒垃圾變得不一樣了，還有鐵粉笑說想要天天倒垃圾。

之前選舉時，距離投票倒數幾天韓國瑜搭車掃街，許多市民拿著國旗在戶外癡癡等待造勢宣傳車的經過，還造成瘋狂貪食蛇的出現。

如今，臉書「韓國瑜後援會」社團就有網友貼出一張國旗照片笑說「怎麼會有人拿著國旗望著外面等待的居然是垃圾車，哈哈哈..笑鼠人咧」，證明韓國瑜選後仍然魅力不減。有人看不懂，網友還好心解釋「現在垃圾車有韓市長錄音宣傳」。

底下網友們也留言「我今天也聽了好幾次韓市長聲音」、「我都還沒聽到，明天要特意留在家倒垃圾」、「所以是拿國旗去追垃圾車的概念嗎」、「聽到韓國瑜的聲音就要拿國旗往外衝→高雄人的日常」、「你們實在是太可愛了，愛你們！」、「樓主真愛國和愛你們家高雄市的主公，讚！」、「恭喜你中了韓毒」、「好有愛」。

(中時電子報)

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