全國教育聯盟感恩音樂會 盧秀燕承諾更重視教育

2019年01月05日 15:04 中時 陳世宗

第十三屆全國教育聯盟2018歲末感恩音樂餐會，4日晚上在展華花園會館登場，除有榮獲葛萊美獎的太陽劇團音樂總監司馬傑電子小提琴組曲、大元國小直笛團、台中二中弦樂四重奏、台中特教歡樂樂團演出外，順天國中啦啦隊、沙鹿高工武術隊、青年高中熱舞也一同登台表演，博得觀眾熱烈掌聲。市長盧秀燕承諾市府未來會更重視教育，也祝大家新年快樂。

昨天歲末感恩音樂餐會以「杏壇群英會，教界瑯琊榜；中州風雲湧，鐸聲穿九霄」為主題，活動在大元國小全國特優直笛隊的優美樂聲中拉開序幕，接著順天國中全國優等競技啦啦隊、台中特教歡樂樂團、沙鹿高工武術隊、台中二中弦樂四重奏、青年高中熱舞等精采表演接力登場，壓軸則是國際巨星葛萊美獎得主—太陽劇團音樂總監司馬傑電子小提琴演奏浪漫的音樂組曲，為晚會掀起高潮。

包括市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、教育局長楊振昇、台中市家長會長聯盟會理事長余海倫、立委張廖萬堅、市議員李中、劉士州、黃馨慧、林祈烽、陳政顯、黃守達、各校校長及家長會長等約800人齊聚一堂，場面盛大隆重。

盧秀燕致詞表示，新市府團隊有許多人到場參加這場感恩音樂餐會，代表市府未來會更重視教育，新的一年到了，也祝福大家新年快樂、心想事成。

台中市家長會長聯盟會理事長、也是新台中教育論壇基金會董事長余海倫指出，這個教育平台13年來已成為凝聚教育力量、積極改善教育環境最友善的團體，並獲得苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等教育處、校長協會、家長會長團體的熱烈參與。

假以時日將發揮巨大的感染力及影響力，帶動全國教育夥伴更加投入教育發展，促進教育品質提升，共同捍衛台灣教育價值。

(中時 )