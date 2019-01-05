新北果菜公司挺菜農 揪民DIY美味泡菜

2019年01月05日 15:06 中時 譚宇哲

新北果菜公司總經理江惠貞現場分享醃製泡菜作法。（譚宇哲翻攝）

新北市果菜運銷公司繼發起高麗菜直銷團購活動後，今天上午邀請民眾在板橋果菜市場舉辦「作伙做泡菜，一起助菜農」活動，新科議員江怡臻也挺著孕肚到場DIY簡單的醃製泡菜，直讚活動很有意義。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，近日高麗菜盛產，雖然價格回升，但也只回到栽種成本，農友獲利有限，大量囤積高麗菜又會產生保存不易與食材浪費的問題，因此公司除了發起團購高麗菜運動，進一步舉辦大家一起動手製作泡菜活動，響應惜食。

江惠貞，近期高麗菜品質優良，鮮甜軟嫩，不管是做泡菜、包水餃都非常適合，歡迎民眾踴躍前往三重批發市場及板橋批發市場採購。

獨家泡菜小作法

材料：高麗菜1顆、紅蘿蔔半條、白蘿蔔半條、白醋1杯、糖1杯、鹽3大匙、紅辣椒1條，話梅2顆、蒜頭3瓣、薑2片、花椒數粒。

作法：

1.將高麗菜切大片撥開，紅蘿蔔切絲、白蘿蔔切厚片，用水清洗後備用。

2.將高麗菜片、紅蘿蔔絲、白蘿蔔片放入塑料袋，加入1大匙鹽，封口持續搖晃1分鐘，再加入清水洗去鹽味，倒掉鹽水，重複本動作3次。

3.將白醋1杯、糖1杯、紅辣椒絲，話梅絲、薑絲、蒜頭片、花椒粒放入袋中搖晃均勻，冷藏3-4天即可食用。

(中時 )