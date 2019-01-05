別人跨年她們賣淫 13大陸艷女大舉來台撈金

陸女疑似有人接應，入夜後都前往康定路內小巷拉客。（陳鴻偉翻攝）

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原姓女子拉客拉到警察，當場被逮。（陳鴻偉翻攝）
萬華警方3天內連續查獲13名陸女涉嫌賣淫。（陳鴻偉翻攝）

北市萬華警方本月1日至3日3天，連續在康定路、西昌街周遭小巷內，查獲13名大陸籍女子涉嫌賣淫，人數之多讓警方十分訝異，經查其中4人更是12月31日才來到台灣，疑似進行「跨年」賣淫，警方調查，這些陸女背後疑有大型應召站接應，一抵台就被安排至小套房，然後前往路邊站壁，現正持續清查中。

這些被查獲的陸女，有的來自東北遼寧，有的來自四川、福建、河南，可說是各個省份都有，全部都是拿1個月的觀光證件來台，最早的12月10日，最晚則是12月31日。

37歲來自遼寧的原姓女子，2日在康定路小巷拉客時，竟然拉到便衣巡邏的員警，她向對方比出1、5的手勢並挑眉，警察隨後表明身份將她帶回，原女在警局時，哀嘆自己才來不到2天，有眼不識泰山就遭警查獲。

39歲來自四川的滕姓女子，則與陳姓男客性交易完畢，結束時遭警方查獲，滕女警訊時，一度辯稱因缺旅費，聽朋友說這裡可以賺錢才來站壁，否認幕後有人接應，警方依違反社會秩序維護法，陸續裁罰這13名陸女，並送往移民署等待遣返。

警方表示，這群陸女應有專人接應，利用跨年假期大舉來台，應召業者為讓客人有新鮮感，通常都是一批換一批，之前可能引進泰籍、越籍，最近剛好又輪到大陸籍，所以才會出現3天連抓13人的狀況，現正根據眾女口供，持續追查幕後的應召集團。

(中時 )

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