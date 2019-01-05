傳謝龍介角逐立委補選 郭國文疑與郭信良有協議

郭國文表示，議員任內經常與謝龍介針鋒相對，所以謝龍介不會讓他這麼「好吃睏」。（劉秀芬攝）

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台南市第二選區立委補選參選人郭國文5日表示，據聞多次表態不角逐立委補選的國民黨議員謝龍介已遷戶籍，將參加立委補選，是不是與台南市議會議長郭信良有什麼協議？郭信良表示，郭國文再一次意圖撕裂民進黨，並可能導致民進黨在台南再輸一城，讓他這個老民進黨員心痛又難過。

郭國文表示，他合理懷疑這是謝龍介和郭信良談好的條件，謝龍介率國民黨支持郭信良當選議長，以中斷民進黨議長席次的延續，謝龍介則不與陳亭妃同區競爭2020的立委席次，改向郭國文挑戰。郭國文說，他議員任內經常與謝針鋒相對，國民黨李全教議長賄選案爆發時，衝突更白熱化，所以謝龍介不會讓他這麼「好吃睏」。

郭國文說，之前陳筱諭的母親郭秀珠前議員與李全教合力夾殺民進黨時，也曾公開指責郭信良與李全教結盟。而這次議長選舉，郭信良更是明目張膽地與謝龍介合作取得議長的位置。郭信良則嚴正聲明，與謝龍介並沒有任何協商也沒有任何條件交換，唯一共識就是要做全民議長。

台南市立委補選參選人陳筱諭則表示，與其猜測敵營對手是誰，不如展現改革決心，好好向選民說明，一例一休怎會修得天怒人怨？年輕及勞工選票為何大量流失？同時提出負責任的改革之道，才是民進黨贏回人民的正途。

(中時 )

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