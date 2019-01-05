抗議管中閔上任 台大校友告3名「戰犯」

2019年01月05日 16:07 中時 陳祐誠

不滿教育部聘任管中閔，約20名台大校友今發動「台大校友快回家，堵管齊聚傅鐘下」活動，痛批政府無能，並點名前教育部長葉俊榮、前台大校長陳維昭以及管中閔等3名戰犯，尤其葉的行為已構成瀆職與圖利犯罪，已經向台北地檢署提告。

律師林憲同說，台大校長遴選存在重大程序瑕疵，教育部只是授權台大遴選，實際仍保有行政法上面的委任行政監督權，因此台大遴選行為應該無效。再來，葉俊榮去年發文不承認遴選委員會的結果，之後又在未告知總統府、行政院、台大師生及全體社會的情況下，勉予同意聘任，「勉是他個人在勉」，完全沒有解釋當初不予聘任的事實、理由不變的情況，行政決定為何轉彎。

林憲同認為，葉俊榮前後矛盾已經構成瀆職、圖利犯罪，已於去年12月25日到台北地檢署控告他。

林話鋒一轉，批評台大遴委會召集人、前校長陳維昭，才才是讓葉俊榮敢如脫韁野馬做決定的幕後黑手，指陳維昭曾找立委王金平出面，一起到總統府找總統蔡英文，並以讓蘇貞昌組閣前要先處理完管案為由，說服蔡英文。

林憲同批評，最後一名戰犯則是管中閔，管中閔過去辭去國發會主委，敢大聲說「爺們不幹了」，如今管台大想回台大幹校長，「我們也是很幹！」並稱管中閔手腳不乾淨，沒資格接台大校長。

台大名譽教授賀德芬表示，台大是思想重鎮，學風秉持自由、有批判力、能夠獨立思考，這是一個國家的生機，如果一個社會不能獨立思考、不夠批判、不能監督政府，那就會淪為一個專制獨裁的政府，「為了救台灣，必須先救台大」。

(中時 )