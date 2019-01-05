二度總掌《紅白》主持棒 黃子佼：壓力沒去年大！

2019年01月05日 17:02 中時 蕭雅玲

台視《紅白藝能大賞》今（5日）在台北小巨蛋登場，由黃子佼擔任總主持人，領軍王少偉、瑪麗、張立東、花花等4位主持人，天后蔡依林唱開場後、羅志祥、玖壹壹、安那、愷樂、孟耿如、頑童、羅志祥、李千那、Ella、張軒睿、韓星金世正、日本歌手ASKA等40位藝人，也將同台亮相跟觀眾大拜年。

黃子佼連續二度掌總主持人棒，坦言壓力沒有去年大，去年他第一次接下《紅白》總主持，當時還要帶4位搭檔，因為不是長期合作夥伴，所以彼此都還在摸索，今年對主持群也比較熟悉，壓力相對也小很多。為了今晚的演出，自爆造型筆平常浮誇100倍，一頭百年不變的髮型，還幽默說：「一年只有這天會換髮色、髮型！」

自7月2日接下總主持棒至今，總計188天，黃子佼至少跟團隊開過3次會，連助理都忍不住開玩笑說他比較像「總策劃」，而不是總主持人，他表示，主持除夕特別節目，對他來講是一整年最榮耀的一個，因為可以陪著大家守歲，所以他也抱著榮譽心的心情來主持，自認「整個華人圈的除夕節目，《紅白》規模最大，就連日本NHK Hall紅白場面都沒這麼大！」

為了今晚的主持工作，黃子佼一直到昨晚都還在製作單位群組，與工作人員、主持群們討論細節，「有些地方我會希望怎麼走，但最後還是會交給主持群自己處理，每個主持人本來就該有自己樣子、風格，不需要照著我設定台詞去走，因為不可能每個人都變成黃子佼。」就像以前他還是新手時，也有很多貴人會放手，讓他去發揮屬於「黃子佼style」，所以今年他也放手，讓主持群們去發揮，但前提是他會給大方向。

(中時 )