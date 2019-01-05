立院下周協商總預算 柯建銘籲在野黨別案海拖延

2019年01月05日 15:48 中時 鄭舲

立法院臨時會下週一將協商108年度中央政府總預算案，目前各黨團提出的預算案共2157案，民進黨團總召柯建銘表示，各黨團還有20案的提案空間，但呼籲在野黨理性面對，能撤案盡量撤，不要用案海戰術拖延。

立法院臨時會從2日下午至11日召開，立法院長蘇嘉全發出通知，朝野黨團7日下午進行第一輪總預算協商。

柯建銘表示，108年度中央政府總預算案各委員會尚待協商提案數，親民黨團提186案、時代力量黨團提491案、國民黨團提1360案、民進黨團12案，委員會審查保留提案108案，總計2157案。時代力量主要是慶富案、彰銀案，國民黨則針對促轉會、黨產會有許多刪減、凍結案。

柯建銘說，7日下午開始協商、預計9日表決，朝野有深刻認知與體會，如何有效率處理總預算案，凡經朝野協商後，屬於政治立場表態的相關提案，該表決就表決。柯建銘說，不必在這個時間點進行朝野對決，也不要再搞案海表決，朝野黨團坦承面對問題，能夠撤案就撤案。

柯建銘表示，立法院這個會期審查預算的時間太短，要總質詢、業務報告、也要審法案、也要審預算，因此審查不盡人意，臨時會只是把程序走完。柯建銘呼籲在野黨理性溝通，凍結案該撤就撤，下會期將進入選舉會期，「能再來監督四年比較重要。」

(中時 )