壽山國家自然公園管理處有譜 綠委管碧玲籲儘速定案

綠委管碧玲去年底率內政委員會考察壽山國家公園。（管碧玲辦公室提供）

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壽山國家自然公園籌備處成立7年，但都未有正式成立管理處，不過內政部近日打算提升組織規模，在壽山國家公園成立全國第一座「國家自然公園管理處」，地位將從原本屬於國家公園管理處轄下機關，變成與國家公園管理處平等的機關。日前為壽山公園管理處奔走爭取的綠委管碧玲今發出新聞稿表示，她會繼續追蹤，希望近日就能有定案的消息。

管碧玲指出，壽山國家自然公園籌備處成立迄今迄七年，遲遲未能正式成立管理處，對於在園區工作的公務人員不但有「妾身未明之嘆」，對於園區的經營管理也造成影響，地方保育團體數年來也為成立管理處呼籲奔走。

管說，她特別於去年12月10日以內政委員會召集委員身份率隊考察，綠委劉世芳同行，並由營建署副署長吳宏碩、壽山籌備處主任許亞儒陪同考察，並邀請當地保育團體舉行座談會。

過去因為組織改造過程中，對於國家公園要併入環境資源部，還是留在內政部未定，所以一直以籌備處形態存在。不過館碧玲說，目前已確定國家公園將留在內政部營建署，第4級單位的壽山國家自然公園應不受政府組織改造進度之影響，可以逕就四級機關壽山國家自然公園，直接成立。

管碧玲說，上次考察會議時她要求內政部不應再以主管機關未定的理由拖延，指示內政部應於二個月內，就壽山國家自然公園管理處之正式成立，向立法院內政委員會提出書面報告。

管說，最近內政部傳來好消息，依內政部研擬的方案，壽山自然國家公園不但不必等待組改修法通過，可以以四級機關方式，直接成立，甚至將提升組織規模，擴大職權，未來管理處將成為國家所有自然公園的管理機關；換言之，其地位將從原設計屬於國家公園管理處轄下機關，變成與國家公園管理處平等。

(中時 )

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