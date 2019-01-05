口譯哥成駐美外交官 網譏：跟對老闆比外交特考重要！

「口譯哥」趙怡翔(右)。（本報資料照片）

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中時電子報
/整理報導

外交部長吳釗燮日前在立法院證實口譯哥趙怡翔將外派駐美代表處，目前確認趙將接任駐美代表處政治組長。對此，得知消息的網友譏諷，跟對老闆比外交特考重要呀！

自從立委管碧玲的女婿沒有外交特考就可任泰國外交官以及駐大阪代表處處長蘇啟誠輕生後，外交部一直瀰漫低落的士氣，而吳釗燮此時不顧外交部的感受，毅然決然讓趙怡翔接任有天下第一處的駐美代表處政治組長，據《蘋果日報》報導，外交部稱趙怡翔的接任是適才適所，並無酬庸性質。

但《聯合報》認為，吳釗燮此舉根本是對外交部的藐視。趙怡翔從未通過外交特考，便以八職等的機要秘書，破格外派擔任十二職等的組長，打破外交部的慣例，更嚴重打擊基層已渙散的士氣。趙怡翔的確英文好，但他在吳釗燮身邊大多都是做例行性工作，從未站在第一線執行外交工作，而且又還是最重要的駐美代表處！這種只看顏色，不看能力的政府，要怎麼讓外交部基層人員服氣？

而得知消息的網友則表示，「難怪中華民國自蔡英文上台後，外交屢屢受挫，怪不得外人，外館都是外行領導內行，這樣還須要別人打壓嗎」、「每天口口聲聲說公平正義，有公平嗎」、「大學可以關閉外交系同時廢止外交人員考試，有志從事外交工作者可以直接去民進黨部報名」、「都敢創立行政院副發言人黑官了還有啥不敢…乃公一家領7000萬」、「哈哈，你們的人都是英才，所以不用考試直接步步高陞，去考試的都是蠢才要按部就班慢慢走」、「跟對老闆，就等於通過國考，甚至強過國考」！

(中時電子報)

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