萬丹大排接連出現豬屍 縣府籲豬農勿亂丟否則重罰

屏東縣萬丹大排接連發現豬屍。（潘建志翻攝）

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縣府派員前往萬丹大排現場噴藥消毒。（潘建志翻攝）

屏東縣萬丹大排接連發現豬屍，元旦假期間有人發現有豬屍，縣府環保局會同動物防疫所人員前往處理並採樣化驗，確認沒有豬瘟，鬆了一口氣；沒想到昨日傍晚萬丹大排又再度發現一隻豬屍，目前已送驗中。縣府呼籲豬農絕不可任意丟棄死豬，否則將依法重罰。

萬丹養豬戶多，萬丹大排有時會被人發現有丟棄豬屍，在這敏感時刻，民眾聞豬屍色變，元旦假期間，才有民眾發現大排中有豬屍，環保局及動物防疫所前往處理後，化驗後排除豬瘟，沒想到昨天傍晚又再出現豬屍。

民眾通報後，環保局及動物防疫所人員馬上出動，依SOP處理豬屍並採取檢體化驗，預計最快明天才會有結果。初判依外觀研判應該不是非洲豬瘟，為了加強消毒，今天仍派員前往現場噴藥。

動物防疫所李永文所長呼籲，請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄。依《動物傳染病防治條例》第12條，動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告。

如在運輸中，應由運輸業者，向最初停止地之動物防疫機關報告。各該動物防疫機關接到報告時，應即派遣動物防疫人員前往驗屍，並指示燒燬、掩埋、消毒及其他必要處置。違反規定者將依同法第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

(中時 )

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