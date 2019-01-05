台中花博「屏東周」7日開跑 蔥寶、蔥娃將與樂虎相見歡

2019年01月05日 16:05 中時 盧金足

台中花博入園人數突破300萬人，不僅各縣市首長陸續參訪，各國及各縣市吉祥物也力拚城市交流，繼日本千葉縣吉祥物「千葉君」、高雄市政府農業局吉祥物「高通通」到外埔園區後，屏東縣吉祥物「蔥寶、蔥娃」6日至10日在花博外埔園區、后里馬場園區、后里森林園區現身，明日更會和花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊在外埔園區相見歡，宣傳1月7日至11日的「屏東週」，歡迎到園區與吉祥物見面。

蔥寶、蔥娃是屏東縣吉祥物，是以屏東名列台灣4大名泉的四重溪溫泉，及當地農特產洋蔥為靈感而產生，為屏東縣農特產及觀光行銷大使。明日下午將由花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊在外埔園區接待蔥寶、蔥娃，雙方交換禮物，有獎徵答，邀請屏東民眾一同到訪台中花博，為「2019台灣燈會」預作宣傳。

屏東縣政府表示，「2019台灣燈會」將於2月19日至3月3日在屏東舉辦，並以「屏安鵬來．光耀三十」為主題。燈會共有大鵬灣燈區、屏東燈區及東港燈區等3大燈區，其中主燈所在的大鵬灣燈區場地面積達42公頃，以東港鮪魚為主燈形象，傳達在地特色及滿載豐收吉兆，燈會後主燈將繼續留置原地，成為大鵬灣特色地景之一。

台中市新聞局則表示，為邀請全國民眾一睹台中花博的魅力，市府推出「縣市週」活動，邀請各縣市民眾利用縣市週優惠期間，以半價購票入園。1月7日起至11日「屏東周」，這段期間屏東縣民眾憑身分證明文件，即可享有全票半價優惠，也就是每人175元，邀請大家踴躍參觀花博。

花博除了縣市周優惠，自今年1月1日起，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博。各園區都設有「台中市民專用通道」，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

另外，之前所推出的花博卡，已不再具有刷卡入園的功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡，可供民眾搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區消費使用。

(中時 )