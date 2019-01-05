友台聲勢增！新任美眾院外委軍委主席 台灣連線成員

美國新國會4日開議，眾院外委會與軍委會新任主席分別皆由「台灣連線」的恩格爾與史密斯擔任。（圖取自網路）

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中時電子報

美國新國會4日開議，長期專注大陸人權的民主黨領袖裴洛西毫無意外回鍋聯邦眾議院議長，眾院外委會與軍委會新任主席恩格爾與史密斯都是台灣連線成員，十分友台，可預見未來眾議院上「挺台」的聲音增加不少。

民主黨在去年11月的期中選舉重新奪回眾議院多數黨地位。4日開議後，眾議院各委員會主席都由民主黨議員取代，包括涉及台灣國際空間，以及與美國軍事往來息息相關的外交委員會與軍事委員會。

據《中央社》報導，在宣誓就職後，眾議院議員集會選出議長與各席委員會主席。現年78歲、加州出身的裴洛西（Nancy Pelosi）在2011年卸任後，睽違8年再度執掌眾議院議長槌。裴洛西長年關注中國大陸人權，六四事件發生後，曾於1991年到天安門廣場外抗議，也曾提出「中國學生保護法案」為六四流亡學生提供庇護。

民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）執掌眾議院議長後，外界關注未來如何與川普互動。

眾院外委會成員今天選出紐約第16選區出身的恩格爾（Eliot Engel）外交委員會主席。身為台灣連線（Taiwan Caucus）成員的恩格爾曾多次訪台，支持台灣旅行法，也曾連署信函力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

軍委會則由民主黨排名最高的華盛頓州第9選區選出議員史密斯（Adam Smith）獲選。史密斯亦為眾議院台灣連線成員，對少數族裔現況十分熟悉。

民主黨重掌眾議院，意味美國總統川普全面執政局面結束，未來行政與立法部門間對峙狀況將更難避免，川普與民主黨掌握下眾議院之間的角力會更加明顯。

(中時電子報)

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