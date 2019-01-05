全民調才搞成「換柱」？國民黨中評委駁吳敦義說法

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旺報

國民黨討論2020年大選初選制度，黨主席吳敦義一再暗指，若採取全民調會像當年「換柱」，但國民黨中評委何溢誠指出，當年是只有洪秀柱一人通過黨員署連門檻，還通過「防磚條款」，「換柱」根本不是全民調的問題，2016年選舉結果也證明「換柱」大錯特錯。

何溢誠並建議，可以維持70%全民調、30%的黨員投票改採「黨員民調」，後者可杜絕人頭黨員、請客吃飯的選風敗壞問題。

何溢誠受訪時指出，吳敦義揶揄「換柱」事件，否定黨內初選全民調。但當年的實情是，只有洪秀柱一人通過黨員連署門檻，楊志良沒有過門檻；甚且在同額競選的狀況下，還設置兩家民調要過30%的「防磚條款」。結果洪秀柱「破磚為玉」後，卻在部分黨內人士以及外傳美國幕後運作下，迫使朱立倫衝上第一線主導「換柱」。

何溢誠認為，當年「換柱」並非全民調的問題，2016年選舉結果，更證明國民黨大錯特錯。估計當時有約80萬深藍的洪秀柱支持者沒有出來投票。

何溢誠指出，全民調才是大勢所趨，可避免黨員投票中人頭黨員、請客吃飯問題。可改採取70%全民調、30%的黨員投票用黨員民調取代，再者，目前黨內經費拮据，若要印選票、投票，也要花好幾千萬，找民調公司做黨員民調，不但精準也能大幅省錢。

他也建議，民調除了打市內電話，還應該納入打手機，目前民調技術進步，也應該把網路聲量、大數據分析都一併參考，並在黨員民調內作戶內抽樣，依人口年齡比例，民調結果才會貼近真實民意。

(旺報 )

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