93分鐘不喊卡 《7月22日重生》學霸美女奪影后

班慈與母訣別，觀眾淚崩。（海鵬提供）

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年僅20歲的「挪威影壇黑馬」學霸女星安德蕾雅班慈（Andrea Berntzen），因主演一鏡到底的驚悚電影《7月22日重生》一炮而紅。班慈在這部重現挪威「烏托亞島槍擊案」電影中，不僅冷靜帶領同伴尋找安全棲身處，更沿途拯救身負重傷的同學，表現令人激賞，一舉榮登「挪威奧斯卡」影后。特別的是，她還在片中小秀歌喉，輕吟辛蒂露波成名曲「真實的色彩」安撫眾人緊張情緒，展現極強大的領袖魅力。

今年20歲的挪威影后班慈，目前仍是挪威大學生物系高材生。十分嚮往表演的她，在該片選角時以超齡沉穩的臨場反應脫穎而出，獲得導演艾瑞克波貝（Erik Poppe）青睞。她在「烏托亞島槍擊案」發生那年才13歲，雖不清楚事情始末，但周遭親友驚慌失措的反應，卻讓她至今仍印象深刻，也加強她演出該片的決心。班慈不僅成功熬過全片不喊卡、一鏡到底的艱辛挑戰，更在片中展現極強的領袖魅力，帶領同伴在生死關頭找尋一線生機，精彩表現讓她在「挪威奧斯卡」逆轉擊敗其他專業演員，一舉奪得最佳女主角大獎。

班慈在電影《7月22日重生》飾演19歲的女大生卡雅，她與妹妹來到烏托亞島上參與夏令營，首都奧斯陸卻傳來遭到恐怖攻擊的消息。正當眾人議論紛紛，島上更出現穿著警裝的狙擊手，殘忍對手無寸鐵的學生們展開殺戮。班慈在驚惶危急中保持冷靜，不僅展現領袖風範，更率領同學穿越槍林彈雨，還二度與兇手擦身而過，勇敢挺過生死瞬間，表現令人激賞。片中一場她身陷絕境時，撥出最後一通電話感恩母親養育的訣別戲，就讓觀眾感動得淚流滿面。電影將於11日在台上映。

(中時 )

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