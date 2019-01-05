協和慈善基金會寒冬送暖　義剪義診全出動助百人

2019年01月05日 16:24 中時 巫靜婷

協和慈善基金會與多家企業廠商合作辦理寒冬送暖，圖為了凡居牛角撥經替現場民眾服務。（巫靜婷翻攝）

中興商工提供時尚髮型義剪活動。（巫靜婷翻攝）

協和慈善基金會另邀請企業團體捐贈民生物資，讓清寒家庭過好年。（巫靜婷翻攝）

為關懷頭份市清寒家庭，讓這些家庭能過個歡樂好年，協和慈善基金會5日於頭份國中活動中心辦理寒冬送暖活動，除發放禮金，為照顧在地清寒家庭更聯合多家企業廠商，捐助物資並提供義剪、義診、諮詢等服務，替現場逾百名弱勢民眾送上1份溫暖及新年新希望。

執行長蔡芸芸指出，協和慈善基金會創立於2001年，今年已邁入第18年，長年提供獨居老人送餐服務及貧困學生午餐、獎助學金等，至今已累計送出103萬個便當，便當盒堆疊起來達91座台北101大樓的高度，展現協和慈善不落人後的用心。

秉持「親手送1份溫暖給需要的人」信念，基金會董事長林光清每年均在頭份辦理寒冬送暖，活動在縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠共同主持下，熱鬧展開，除發放春節禮金、美食饗宴外，另邀請企業團體捐贈民生物資，提供義診、義剪與就業等諮詢服務，現場有書法家揮毫寫春聯，望清寒家庭過好年。

林光清表示，傳愛千里，始於腳下，照顧在地清寒家庭是協和慈善基金會最根本的使命，寒冬送暖，是每年基金會的第1個活動，為整年的慈善工作拉開序幕，今年如同以往於母校頭份國中舉辦，各界社團及企業紛紛熱情響應，

投入公益，讓家鄉更美好。

(中時 )