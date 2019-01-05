協和慈善基金會寒冬送暖　義剪義診全出動助百人

協和慈善基金會5日於頭份國中活動中心辦理寒冬送暖活動，替現場逾百名弱勢民眾送上1份溫暖及新年新希望。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中時
巫靜婷
協和慈善基金會與多家企業廠商合作辦理寒冬送暖，圖為了凡居牛角撥經替現場民眾服務。（巫靜婷翻攝）
中興商工提供時尚髮型義剪活動。（巫靜婷翻攝）
協和慈善基金會另邀請企業團體捐贈民生物資，讓清寒家庭過好年。（巫靜婷翻攝）

為關懷頭份市清寒家庭，讓這些家庭能過個歡樂好年，協和慈善基金會5日於頭份國中活動中心辦理寒冬送暖活動，除發放禮金，為照顧在地清寒家庭更聯合多家企業廠商，捐助物資並提供義剪、義診、諮詢等服務，替現場逾百名弱勢民眾送上1份溫暖及新年新希望。

執行長蔡芸芸指出，協和慈善基金會創立於2001年，今年已邁入第18年，長年提供獨居老人送餐服務及貧困學生午餐、獎助學金等，至今已累計送出103萬個便當，便當盒堆疊起來達91座台北101大樓的高度，展現協和慈善不落人後的用心。

秉持「親手送1份溫暖給需要的人」信念，基金會董事長林光清每年均在頭份辦理寒冬送暖，活動在縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠共同主持下，熱鬧展開，除發放春節禮金、美食饗宴外，另邀請企業團體捐贈民生物資，提供義診、義剪與就業等諮詢服務，現場有書法家揮毫寫春聯，望清寒家庭過好年。

林光清表示，傳愛千里，始於腳下，照顧在地清寒家庭是協和慈善基金會最根本的使命，寒冬送暖，是每年基金會的第1個活動，為整年的慈善工作拉開序幕，今年如同以往於母校頭份國中舉辦，各界社團及企業紛紛熱情響應，

投入公益，讓家鄉更美好。

(中時 )

農委會開直播 豬農超不滿！洗版… 立人國中籃球隊表現亮眼盼成立體…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。