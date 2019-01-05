翻轉未來 兒少教育發展帳戶 南市申請率冠6都

2019年01月05日 16:28 中時 洪榮志

衛生福利部開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，台南市社會局除以公文或電話通知外，還動員大批社工員一對一逐戶訪視，直接向符合資格的民眾說明並輔導申辦。據統計，台南市符合資格的1027位弱勢家庭兒童，已有491人提出申請，申請率48％，為六都之冠。

社會局指出，兒少教育發展帳戶的參加對象為2016年元旦以後出生，且列冊的中、低收入戶，可由家長提出申請由台灣銀行開戶，並選定每月存款500元、1000元或1250元，政府每半年也會計算存款金額，並以一比一方式提撥。

社會局說，如果家長從小孩出生後，即每個月穩定在兒少帳戶存入1000元，政府也相對存入1000元，每人每年以1萬5000元為上限，預計到孩子年滿18歲時，最高累計可存入54萬元，他們即可運用這筆存款，增加接受高等教育或職業訓練、創業等人力投資的機會。

社會局社會救助科長楊瑞美指出，在實務工作上，弱勢家庭兒少往往因貧窮導致未來發展受到許多限制，為協助他們可以自立脫貧，政府特別推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，希望藉由家長及政府共同合作的儲蓄機制，協助弱勢兒童及少年累積未來教育及生涯發展的基金。

楊瑞美強調，兒少教育發展帳戶的存款（含政府提撥款）由台灣銀行計息，免納綜合所得稅，因此並不會影響該家庭取得其他福利。

此外，為落實兒少帳戶政策的美意，台南市更透過社工一對一輔導未加入或繳款不穩定的家庭，還連結實物銀行提供生活所需，減少家庭負擔，並提供理財教育及轉介就業等服務，讓參加的家庭更有能力為孩子儲蓄。

社會局也期盼更多符合低收、中低收入戶的家庭參加儲蓄計畫，一起為孩子打造夢想撲滿，存下未來的希望，待孩子成長後即可充分運用這筆基金翻轉未來。

(中時 )