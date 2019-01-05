一國兩制 總統：對台灣民主、政府不尊重 也是對台內部分化

2019年01月05日 16:28 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今天上午與在臺國際媒體茶敘，會中總統針對日前中國國家主席強推一國兩制臺灣方案，總統表示，這是對臺灣民主機制與政府體制的不尊重，也是對臺灣內部的分化。這兩件事情牴觸臺灣最核心的利益所在。

此外，總統表示，如果北京在豬瘟防治跟臺灣、區域國家合作，將會是累積善意很好的開始。

總統今與國際媒體茶敘，重申她的態度與我國的嚴正立場，也再次呼籲諸國邁開民主的腳步，以「民主的視角」看待臺灣，才能真正理解臺灣人的想法，並得到國際社會的信任。

總統表示，在兩岸議題上，中國國家主席習近平1月2日的談話，觸及臺灣兩個基本的核心利益：首先就是習近平主席在談話中提到「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」的說法，並且宣示要強加「一國兩制臺灣方案」在臺灣身上。第二部分，就是主張繞過臺灣的民主機制，繞過民選政府，進行所謂的各黨派政治協商。

蔡總統說，這是對臺灣民主機制與政府體制的不尊重，也是對臺灣內部的分化。這兩件事情牴觸臺灣最核心的利益所在。臺灣人絕對不會接受。身為總統，她必需要站出來做明確的說明。

總統指出，這些過程以及過去這段期間中國的種種作為，大家應該都有清楚的認知，就是中國才是兩岸穩定、區域穩定最大的變數。

她說，臺灣在過去兩年多，秉持不挑釁，不製造麻煩的態度來處理兩岸關係，然而中國卻反其道而行，例如在國際上操作改臺灣名稱，或軍機、軍艦繞臺等等武力威脅，甚至透過假訊息介入臺灣民主選舉等等，也因此讓國際社會深感警惕。

總統說，由於九二共識這樣的名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，臺灣面對國際社會，應該要送出一致、清楚的訊息。她期待臺灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。

總統強調，臺灣不反對兩岸互動，更願意坐下來談，但臺灣如同國際社會許多國家一樣，是民主國家，必須有人民的授權跟監督，必須是政府跟政府，各自代表自己的人民來談。

她呼籲中國政府應該回到人民共同利益的問題上，例如非洲豬瘟。中國身為大國，就應該對國際社會負責任，不應該隱瞞疫情。

蔡總統表示，如果北京在豬瘟防治跟臺灣、區域國家合作，將會是累積善意很好的開始。總統說：「總不能連通報疫情，都需要通關密語吧！」同時，總統也呼籲世界動物組織（OIE）儘速介入，召集區域各國來投入這次的豬瘟防疫，臺灣也願意參與及提供協助。總統說，臺灣有很好的動物疾病防疫能力，我們非常樂意這個方面，對區域有所貢獻。

至於臺灣人為什麼會對一國兩制感到戒慎恐懼，不能接受？總統指出，其實道理很簡單，中國民主體制的欠缺與不足，還有人權紀錄的不佳，還有第三點，他們從未放棄武力犯臺。總統說，這三點都是造成臺灣人民對中國有高度疑慮的理由。

總統呼籲，中國應該學著用「民主的視角」來看待臺灣。這也是為什麼在日前談話，她期待中國邁開民主的腳步，因為唯有如此中國才會知道臺灣人的真正想法，而同時我們也期待中國踏出人權的腳步。

會中有德國媒體詢問，總統是否期待國際社會例如德國，能在臺灣所遭遇的情勢中做些什麼？總統指出，臺灣是一個民主國家，是講究人民意志跟人民意願的地方，也是一個很高度注重人權的國家。國際社會重視的所有價值，臺灣都是重要的實踐者，而且忠誠的實踐者。

總統說，當這樣的國家面臨困難及威脅的時候，希望國際社會能夠重視，而且能夠替台灣發聲、來協助台灣。一個對於實踐民主、實踐國際共通的價值，這麼努力的國家，受到威脅或侵害，就是對民主、對許多價值的傷害。總統說，如果臺灣面臨這樣的情況，國際不替臺灣發聲，不協助臺灣的話，我們要問下一個，又是哪一個國家呢？

這場外國媒體茶敘，歷時約八十分鐘，共有來自美、歐、日、亞各國27家駐台媒體，46位記者與會。

(中時 )