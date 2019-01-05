好水底加！衛生局修草案嚴管加水業者檢驗報告全都露

2019年01月05日 20:04 中時 陳慶居 巫靜婷、

苗栗地區用戶普遍青睞購買或自取的山泉水，用於烹飪及飲用水，街頭到處可見投幣式加水站，圖為民眾盛裝山泉水。（巫靜婷翻攝）

因應食安法，把關民眾飲用水之安全，苗栗縣衛生局修正「加水站衛生管理自治條例」，針對業者全面更新許可證，加強自主管理，並要求張貼警語及檢驗報告，同時新增罰則對複檢不合格或屢犯規定的業者祭出重罰，草案目前送交衛服部核定，擇日公告實施。

苗栗地區用戶普遍青睞購買或自取的山泉水，用於烹飪及飲用水，街頭到處可見投幣式加水站，衛生局指出，開放式的盛裝水加水站，全縣共有270多間，每年不定期抽驗其水質，去年12月抽查6間中，就有2間生菌數超標，為保障消費者飲水衛生健康和權益，修訂草案加強業者輔導及自主管理。

衛生局副局長楊文志指出，業者每年應至少自行送驗1次，並在明顯處張貼水質檢驗合格證明、水源別及地點、「應煮沸、勿生飲」標語、負責人及衛生管理人姓名、聯絡電話等，違者將限期改善，未改善者可罰1萬至10萬，並按次處罰，情節重大者，得命停止營業。

楊文志表示，以「積極開放，有效管理」為原則，加水站應由已參加主管機關講習，並取得證明文件之衛生管理人員管理，加水站周邊及使用器械、過濾膜等，應保持乾淨或定期更換濾心並登錄載水車資料，未經許可擅自經營加水站業者，將面臨設備封存。

楊文志說，消費者平時購物會看清楚標示，「買水」亦是同樣道理，消費者可檢視加水站是否有公布其水源地、檢驗報告等資訊，再自行決定是否購買，標榜山泉水不代表可生飲，民眾自備容器取水，應煮沸再飲用較適宜，縣府依然會派人不定期抽檢，民眾亦可針對違法業者向主管單位反應。

經營山泉水多年的業者邱華清說，修正草案的內容其實許多家業者早就在做了，包含定期更換濾心、管線與清洗儲水設施、1年1水質檢驗等，他指出，加水站賣的通常為「純水」，其完全不含礦物質，長期飲用有害人體健康，而苗栗民眾則較愛飲用山泉水。

(中時 )