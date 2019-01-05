男主角奪影帝不稀奇 狗演員也奪「坎城金棕櫚獎」

2019年01月05日 16:33 中時 潘鈺楨

男主角馬切羅與女兒。（捷傑提供）

坎城常客、國際名導馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）的最新作品《狗奴人生》（Dogman），敘述一名性格溫和的寵物美容師，長期受到好友的威脅困擾，起初想幫助他重啟正常人生，然而當發現自己已深陷泥淖，為了維護尊嚴決定鋌而走險。電影在金馬影展旋風完售，人與狗的精湛演技，不但擄獲影迷佳評，更受金馬執委會執行長聞天祥推薦「演技太強大，好看而椎心的成人寓言」。

《狗奴人生》是義大利導演馬泰歐賈洛尼繼《異色童話集》（Tale of Tales）後第四度入圍坎城主競賽單元的作品，被電影權威媒體《好萊塢報導》讚譽為：「引人注目！馬泰歐賈洛尼執導以來最完美的作品！」電影將人性暗黑與羞辱詮釋得淋漓盡致，也把二戰後義大利新現實主義風格無縫融入在電影中，粗獷獨特的視覺與極佳的演繹，不但被選為本屆奧斯卡最佳外語片義大利代表，更榮獲第71屆坎城影展最佳男主角。

《狗奴人生》電影靈感源自於1988年震驚義大利「養狗人Er Canaro」真實血案，導演馬泰歐賈洛尼最初在十二年前開始編寫腳本，在這期間醞釀並重組故事，直到去年遇到電影男主角馬切羅馮提（Marcello Fonte），他才決定拍成電影。「馬切羅獨有的人性特質，讓我內心清楚知道如何處理這樣黑暗和暴力的題材。」男主角詮釋一介凡人陷入絕境、性格大變的心理變化，為角色帶來溫順與殘暴的雙面靈魂。

除了男主角精湛表現，狗演員更以傲人演技，在坎城影展奪下狗演員最高榮譽：狗狗金棕櫚獎，成為電影中最大萌點。購買《狗奴人生》電影預售套票，片商即捐款給「台灣之心愛護動物協會」幫助流浪動物，詳情請至博客來售票網，電影將於1月18日在台上映。

(中時 )