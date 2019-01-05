禁止廚餘養豬？農委會：視疫情發展

2019年01月05日 17:01 中時 廖德修

對於學者及地方主張禁止廚餘養豬，農委會主任秘書張致盛今（5）日在記者會中表示，廚餘只是非洲豬瘟傳播方式的一種，目前台灣並無疫情，不會立即禁止廚餘養豬，但去年底即輔導農民轉型飼料養豬；下周也會邀請專家學者及相關縣市政府，研討如何加強防疫，廚餘養豬也會列入討論。

畜牧處副處長王忠恕表示，廚餘養豬是業者傳統的餵養方式，也對環保有幫助。終極目標當然是不要用廚餘，但要搭配相關部會通盤考量。不過若發生疫情會馬上做調整，至於如何去化廚餘則會與環保署協商。

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥表示，根據前年的統計資料，台灣全年的廚餘約97萬噸，其中77萬噸、將近8成用來餵豬，20萬噸做成堆肥。357家大型豬場消化44萬噸廚餘，其他的中小型豬場則佔了33萬噸。

如果農委會全面禁止廚餘養豬，要如何去化大量廚餘？林左祥說，一般小吃店就交給清潔隊處理，每天產生16公斤以上廚餘的餐廳就需委託民間業者清除，處理費用大約每噸2千元，估計月增1200元開銷，由業者自行吸收。大型連鎖餐廳、大賣場若每日製造1噸廚餘，則會要求他們設置快速發酵器處理廚餘。

林左祥說，目前各地的焚化爐都已滿載，多出的廚餘只能做堆肥，但台中已有生質能廠完工，可使用廚餘發電，其他6縣市也會跟進，屆時去化廚餘的量能就會大幅提升。

(中時 )