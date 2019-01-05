藝文結合建築陳明順台中帝寶辦畫展

2019年01月05日 17:00 中時 林欣儀

畫家陳明順即日起在台中帝寶舉辦畫展，共16幅創作、將展至1月底。(林欣儀攝)

「要畫雞，就要先養雞！」國際知名畫家陳明順畫出的雞隻栩栩如生，還曾因雞畫作品獲選法國官辦藝術家沙龍畫家，有感於雞的吉祥意涵、且在台語中有「起家」的意思，建設公司特別邀陳明順到台中地寶舉辦畫展，即日起將展至31日。

談到畫雞，陳明順有許多觀察心得，指著一幅「大吉大利，齊家有得」創作，他說，畫中的大樹代表著5千年悠久文化，這麼老的樹還能長出綠色枝葉、帶有國運家運昌隆的意思，至於雄赳赳站在大樹前的公雞，則具有五德象徵，畫中公雞、母雞與小雞群，正巧意味著十全十美。

「想要畫好雞，得有扎實的基礎功！」陳明順說，從畫中可見到雄赳赳的公雞，其身體結構相當穩健，他從小養雞、至今已近50年，每天觀察雞的神韻、體態及動作，感覺牠含有文德、信德、仁德、勇德及武德，並將各種雞的動作揣摩在畫紙上。

除了畫雞，陳明順最近也開始畫抽象畫，看著另一幅「淡水夕照」作品，他說，這是用書法中行書的筆觸畫出來，一筆一畫感覺就像是羽毛手法的抽象藝術，當初去畫淡水夕照，就是想畫出與其他畫家不同的意象。

台中地寶專案經理張瀚升表示，陳明順善於畫雞，而雞的意涵與建築物其實有許多連結，邀他來展出，除可提升藝文氣息，也盼讓藝術家與住戶有聯結的機會、給住戶不同的生活體驗。

(中時 )