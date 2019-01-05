SBL》梅約爆發比下佐藍 不爽三分球沒全進

2019年01月05日 16:54 中時電子報 黃及人

球迷期待已久的梅約爆發火力秀，5日再次於新竹體育館上演，梅約單場投17中12，含三分球投8中7，貢獻33分、9助攻與6籃板，完全把金酒新洋將佐藍徹底比下去，台北達欣最後也以100比86輕取金酒，更送金酒5連敗。

賽後一走進記者室，達欣總教練范耿祥興奮比起「耶」手勢，「這不是勝利手勢，而是代表我們2連勝了，很開心梅約終於找回NBA水準，我知道球迷季初對他期望很高，但他體能確實還沒恢復，我想他已再次證明自己是NBA球星。」

不過梅約似乎仍不滿意自己表現，「我有點不爽三分球漏了1顆沒進，先前休兵期間，我都努力練習NBA距離的三分投射，來到SBL之後，靠著我的肌肉記憶，還是花了一點時間才找到真正手感，體能問題也慢慢解決，我會越來越好。」

梅約不僅逐漸找回NBA水準，也跟達欣隊友相處融洽。(中華籃協提供)

范耿祥強調，梅約表現漸入佳境的主因，在於他逐漸台灣裁判尺度，也慢慢習慣SBL與達欣團隊打法，一旁的梅約馬上表達同意看法，「我當然贊同總教練說法，只是當前我仍專注在防守上，進攻則是逐漸建立相互信任的團隊關係。」

原本寄予厚望的克羅埃西亞新洋將佐藍，上半場投6中0，含三分球投4中0，僅在最後垃圾時間搶分，最後雖有16分、10籃板，整體表現卻不理想，也讓金酒是否連4周都換洋將機會越來越高，但金酒執行教練吳俊雄不把話說死。

「我們最近被連敗氣氛籠罩，打來有氣無力，不僅是洋將，本土主力更是低迷，我想我們必須清楚當前沒有貝斯了，畢竟貝斯離開後，我們只拿1勝，」吳俊雄說，「先不管洋將去留問題，我們防守需要更努力，被得100分太誇張了。」

(中時電子報)