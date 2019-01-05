講求速度的拉麵～全台首間「一風堂EXPRESS」進駐微風南山

台灣限定款「博多豬軟骨拉麵」深受饕客喜愛。（圖片提供／一風堂EXPRESS）

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「炙燒黑帶牛肉拌麵」充滿本土風味，搭配半熟蛋、韓式泡菜增加層次感。（圖片提供／一風堂EXPRESS）
招牌餐點「博多豚骨拉麵」經濟實惠。（圖片提供／一風堂EXPRESS）

微風南山將於1月10日開幕，各大餐飲品牌無不摩拳擦掌一展身手，全台首間「一風堂EXPRESS」同步進駐B2美食街，強調快速出餐美味不打折，小資族也能享用美味拉麵。

一風堂EXPRESS由日本一風堂母公司力之源直營，8日起試營運，10日正式開幕，目前除了台灣的微風南山店外，海外僅在新加坡設有EXPRESS系列店鋪，品牌名稱以代表「迅速」意涵的「EXPRESS」命名，為消費者帶來兼具速度及拉麵原始美味餐點。

坐落美食街的一風堂EXPRESS，室內設有8席座位，全種類品項提供內用及外帶，平均客單價落在200元上下，人氣商品「博多豚骨拉麵」、「特製博多豚骨拉麵」深受饕客喜愛，此次加碼推出台灣限定版「博多豬軟骨拉麵」與「炙燒黑帶牛肉拌麵」，帶給饕客味覺新感動。

其中「博多豬軟骨拉麵」亮點在於軟嫩豬軟骨，搭配經典豚骨拉麵湯頭享用，輕啜一口湯頭，濃郁高湯帶有豬軟骨鹹香風味，佐以手工麵條品嘗，別有一番韻味;另款「炙燒黑帶牛肉拌麵」嚴選牛肉製成燒肉風拌麵，結合半熟蛋、韓式泡菜點綴，口感多層次。

一風堂EXPRESS歡慶開幕，祭出好康三重奏，首發禮，10日至13日為期四天，來店點選博多豚骨拉麵、特製博多豬軟骨拉麵、博多擔擔麵、炙燒黑帶牛肉拌麵任一品項，免費贈炸雞乙份; 好禮二，開幕首兩週，點選「炙燒黑帶牛肉拌麵」享限定料理半價優惠，包括炸雞、豬軟骨等;好禮三，開幕首月平日（週一至週五），每日限量供應「三寶便當」。

(中時 )

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