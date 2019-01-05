在地服務15年看診累積278萬人 斗六慈濟診所升格醫院

慈濟團體歷經15年經營慈濟斗六診所，5日舉行揭牌儀式改制為醫院，證嚴法師（前牌中）親自出席，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國等人也都見證歷史一刻。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
證嚴法師5日抵達慈濟斗六醫院時，病患看到她感到相當驚喜，她也彎腰問候病患與家屬。（周麗蘭攝）
慈濟證嚴法師5日親臨斗六出席揭牌儀式，左一是新任衛生局長曾春美，恰巧是15年前衛生局的承辦員，縣長張麗善（中）也是慈濟功德會一員。（周麗蘭攝）

慈濟醫院斗六門診部提供醫療服務15年，看診278萬人次，5日改制為「慈濟斗六醫院」，證嚴法師與縣長張麗善等人揭牌正式啟用。改制後的斗六慈濟醫院是慈濟第7所醫院，22個科別門診改制後增加更多診次，並增設手術室及急性一般病床30床，包括骨科、外科、泌尿科、整形外科、耳鼻喉科門診手術均可進行。

15年前斗六一名醫師林漢鎮為為回饋地方，籌劃興建斗六漢鎮醫院，因地目變更作業費時，林醫師積勞成疾抱憾往生。慈濟接手後，歷經一年多修繕整建，於2003年啟用「大林慈濟醫院附設斗六門診部」，2013年更名慈濟斗六診所，2019年1月5日改制為慈濟斗六醫院。

慈濟志業大家長證嚴法師親抵揭牌，她表示，一切都是因緣聚合，林醫師有心在蓋醫院是因緣，對他而言最終是個遺憾，但是一位林居士提起此事，又把這個緣接給慈濟，慈濟承受了醫療資源，在斗六以診所開始。

證嚴法師說，慈濟斗六診所的確需要更充足的設備，很感恩地方的支持，讓診所升格成為醫院，要說的感恩很多，她踏入醫院時聽到護理人員喊一句口號「衝衝衝」，不用衝，要步步踏實做得好，「感恩喔」。

縣長張麗善表示，慈濟團隊照顧民眾身、心、靈的體系很完整，除了生理上的健康有依靠，心靈上更有宗教力量可依賴，身心靈的照顧慈濟都做到了，在證嚴法師的感召下來到慈濟醫院，病就好一半了。

斗六慈濟醫院長簡瑞騰表示，15年來斗六門診的服務已達一定程度，門診病人的疾病嚴重度甚至接近醫學中心，受限於診所層級，有些醫療服務無法開展，醫療大環境不佳，仍決定逆勢將診所改制為醫院，檢驗、用藥等各項服務均能大幅提昇。

院方指出，原本已有22個科別的門診，改制後增加更多診次，並增設手術室，斗六醫院的骨科、外科、泌尿科、整形外科、耳鼻喉科門診手術均可在地進行，毋需再轉至大林，節省病人往來奔波的麻煩。

(中時 )

翻轉未來 兒少教育發展帳戶 南市… 烙人砸檳榔攤傷人又涉夾娃娃機毀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。