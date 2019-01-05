在地服務15年看診累積278萬人 斗六慈濟診所升格醫院

2019年01月05日 17:09 中時 周麗蘭

證嚴法師5日抵達慈濟斗六醫院時，病患看到她感到相當驚喜，她也彎腰問候病患與家屬。（周麗蘭攝）

慈濟證嚴法師5日親臨斗六出席揭牌儀式，左一是新任衛生局長曾春美，恰巧是15年前衛生局的承辦員，縣長張麗善（中）也是慈濟功德會一員。（周麗蘭攝）

慈濟醫院斗六門診部提供醫療服務15年，看診278萬人次，5日改制為「慈濟斗六醫院」，證嚴法師與縣長張麗善等人揭牌正式啟用。改制後的斗六慈濟醫院是慈濟第7所醫院，22個科別門診改制後增加更多診次，並增設手術室及急性一般病床30床，包括骨科、外科、泌尿科、整形外科、耳鼻喉科門診手術均可進行。

15年前斗六一名醫師林漢鎮為為回饋地方，籌劃興建斗六漢鎮醫院，因地目變更作業費時，林醫師積勞成疾抱憾往生。慈濟接手後，歷經一年多修繕整建，於2003年啟用「大林慈濟醫院附設斗六門診部」，2013年更名慈濟斗六診所，2019年1月5日改制為慈濟斗六醫院。

慈濟志業大家長證嚴法師親抵揭牌，她表示，一切都是因緣聚合，林醫師有心在蓋醫院是因緣，對他而言最終是個遺憾，但是一位林居士提起此事，又把這個緣接給慈濟，慈濟承受了醫療資源，在斗六以診所開始。

證嚴法師說，慈濟斗六診所的確需要更充足的設備，很感恩地方的支持，讓診所升格成為醫院，要說的感恩很多，她踏入醫院時聽到護理人員喊一句口號「衝衝衝」，不用衝，要步步踏實做得好，「感恩喔」。

縣長張麗善表示，慈濟團隊照顧民眾身、心、靈的體系很完整，除了生理上的健康有依靠，心靈上更有宗教力量可依賴，身心靈的照顧慈濟都做到了，在證嚴法師的感召下來到慈濟醫院，病就好一半了。

斗六慈濟醫院長簡瑞騰表示，15年來斗六門診的服務已達一定程度，門診病人的疾病嚴重度甚至接近醫學中心，受限於診所層級，有些醫療服務無法開展，醫療大環境不佳，仍決定逆勢將診所改制為醫院，檢驗、用藥等各項服務均能大幅提昇。

院方指出，原本已有22個科別的門診，改制後增加更多診次，並增設手術室，斗六醫院的骨科、外科、泌尿科、整形外科、耳鼻喉科門診手術均可在地進行，毋需再轉至大林，節省病人往來奔波的麻煩。

(中時 )