提升文化資產保存量能文資局盼引進企業力

文資局長施國隆(左起)將毛筆傳藝技師陳景聰當場書寫的書法作品，贈送給頂新和德文教基金會。(林欣儀攝)

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為持續推動文化資產保存，文化部文化資產局5日舉辦「社會企業力推動文化資產再生–文化保存系列論壇」，除邀專家暢談如何透過地方創生等方式重新利用文化資產、讓其獲得重新利用，也邀民間單位分享成功經驗，吸引許多民眾參加。

讓民眾感受文化的力量，文資局在活動中特別邀請傳藝技師陳景聰當場揮毫，寫出「成人之美」的大幅提字，當場由文資局長施國隆贈送給頂新和德文教基金會、肯定他們對文化資產保存的用心。

施國隆指出，為推動文化台灣的目標，政府極力推動文化資產保存，以現有文化資產來說，約4成屬於民間私有，無奈民間保存意願不高，雖然政府為保存這些文化資產、都會提供補償措施，但即便一再提高獎勵，效果仍不佳。

參與論壇的成功大學建築系教授劉舜仁以台南經驗，他舉出台南火車站、台南運河及安平港為軸線規畫的「台南文化創意大道」計畫，分享文化資產保存、維護與活化創新的經驗。亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授林磐聳則以設計為主軸，暢談將各鄉鎮的特色變成設計元素、藉以推動文化翻轉的力量。

成美文化園執行長陳茂嘉則以「成美公堂」為例，他說，彰化縣永靖鄉是全台最多三合院的地方，但經濟衰退、人潮持續外流，私人企業介入，透過辦活動、展覽等方式帶入人潮，希望引進更多人流、經濟流，讓年輕人回流、活絡當地經濟。

(中時 )

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