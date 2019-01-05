聽到全民調就酸度破表 羅智強問吳敦義：有仇嗎？

2019年01月05日 17:17 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨主席吳敦義和前主席朱立倫針對總統初選機制頻頻交火，朱立倫指全民調是社會大眾較能接受的；吳敦義則提2015年總統提名「換柱」風波反譏。國民黨台北市議員羅智強在臉書表示，我實在不懂，吳敦義是和全民調有仇嗎？一個黨主席，一聽到全民調就酸度破表，這樣好嗎？

羅智強今天連po兩文指出，朱立倫願意扛下責任彌合2015年「換柱」對國民黨的傷害，以及對洪秀柱的不公平，展現了反省的氣度。但吳敦義不需要一聽到全民調就酸度破表，這樣有失黨主席的格局高度。

羅智強對「換柱」提出三件事説明：

第一，換柱的錯，不在於用全民調決定人選，而在於當國民黨用全民調決定人選後，卻用黨代表的投票否決了更有民意根據的全民調。

第二，朱立倫是當時的黨主席，對於換柱，他當負首責，這點他要承擔。但2015年時，幾乎所有的黨內大老都來向朱立倫施壓，要求朱立倫換柱。今天朱立倫出來道歉，其他當年支持換柱的大老天王們，不能一起承擔錯誤就算了，至少不應該落井下石。

第三，只有二種人有資格拿換柱的事批評朱立倫，一是洪秀柱本人，但柱柱姐很有氣度，並沒有指責什麼；一是當年曾公開站出來表態反對換柱人。很抱歉，羅智強在2015年，是國民黨內少數公開表達反對換柱的人，認為這違反程序正義，我有資格説些公道話。而那時候推促著朱立倫換柱的大老天王，此時拿這件國民黨的傷心事酸朱，説真的，很不厚道。

(中時電子報)