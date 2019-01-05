聽到全民調就酸度破表 羅智強問吳敦義：有仇嗎？

國民黨主席吳敦義（中）。（莊旻靜攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨主席吳敦義和前主席朱立倫針對總統初選機制頻頻交火，朱立倫指全民調是社會大眾較能接受的；吳敦義則提2015年總統提名「換柱」風波反譏。國民黨台北市議員羅智強在臉書表示，我實在不懂，吳敦義是和全民調有仇嗎？一個黨主席，一聽到全民調就酸度破表，這樣好嗎？

羅智強今天連po兩文指出，朱立倫願意扛下責任彌合2015年「換柱」對國民黨的傷害，以及對洪秀柱的不公平，展現了反省的氣度。但吳敦義不需要一聽到全民調就酸度破表，這樣有失黨主席的格局高度。

羅智強對「換柱」提出三件事説明：

第一，換柱的錯，不在於用全民調決定人選，而在於當國民黨用全民調決定人選後，卻用黨代表的投票否決了更有民意根據的全民調。

第二，朱立倫是當時的黨主席，對於換柱，他當負首責，這點他要承擔。但2015年時，幾乎所有的黨內大老都來向朱立倫施壓，要求朱立倫換柱。今天朱立倫出來道歉，其他當年支持換柱的大老天王們，不能一起承擔錯誤就算了，至少不應該落井下石。

第三，只有二種人有資格拿換柱的事批評朱立倫，一是洪秀柱本人，但柱柱姐很有氣度，並沒有指責什麼；一是當年曾公開站出來表態反對換柱人。很抱歉，羅智強在2015年，是國民黨內少數公開表達反對換柱的人，認為這違反程序正義，我有資格説些公道話。而那時候推促著朱立倫換柱的大老天王，此時拿這件國民黨的傷心事酸朱，説真的，很不厚道。

(中時電子報)

羅智強臉書
蔡英文籲各黨別再講九二共識 馬… 吳敦義再批蔡英文：不承認九二共…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。