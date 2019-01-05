吳敦義再批蔡英文：不承認九二共識是不老實

2019年01月05日 17:25 中時 陳育賢

國民黨主席吳敦5日再批蔡英文，指蔡英文在2000年任陸委會主委在國會接受質詢時，自己都說過九二共識，她說不承認、沒有九二共識是「不老實」的。（陳育賢攝）

國民黨主席吳敦義5日參加國民黨新竹市黨部舉辦的3合1選舉感恩茶會中再批蔡英文，指九二共識「一中各表」是當年兩岸換文後可接受的35個字全文的濃縮，且蔡英文在2000年任陸委會主委接受立委質詢時自己就提過九二共識，她說不承認、沒有九二共識是「不老實」的。

吳敦義今天在跟黨員茶會中指出，兩岸海峽要能夠和平穩定發展，九二共識是很重要的基礎，他話鋒一轉，猛批蔡英文總統不承認九二共識是不老實的。

他說，習先生講的「一個兩制」跟「九二共識」是無關的，那是另1種講法，確實不能忽視，但蔡英文女士說她不承認有九二共識的存在，那是因為她不老實，因為她自己在2000年7月6日任陸委會主委時，在國會接受質詢時自己就曾答覆過有九二共識。

陳超明當時問她在1992年是不是有「一中各表」的「九二共識」，蔡英文說，「所謂一中各表的九二共識在1992年是有1個談的過程，但是在我們的立場是各自表述、一個中國。」

蔡英文自己都在國會說過有九二共識的，但她說的是不對的，蔡英文說顛倒了，因為九二共識是「一個中國、各自表述」，一個中國是目前糾結的問題，但可由各自來表述，但蔡英文把它顛倒說成是「各自表述一個中國」，這樣就糟糕了，那表達後，最後是一個中國，這是不對的。

他要第1次公開呼籲蔡英文以總統的身分，好好回憶一下自己擔任陸委會主委時，在國會答覆立委的資料就是這樣子明白的說明過九二共識的。

吳敦義並在現場還原九二共識的源起，他說，九二共識是1992年兩岸雙方互相換文的結果，當時針對兩岸國家的認同問題經過2次的磋商，但還沒有很明白的結論。

海基會回來後就把雙方談的意見作1個比對，並將雙方意見的共同點簽擬了35個字的公文給時任總統的李登輝批示，李登輝看了後批可，這內文就是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表述」35個字，1字不差。

1992年11月3日就傳給大陸海協會，11月16日大陸回傳電文，內文是「對於這個講法，我會（本會）敬表尊重並接受。」意思就是經過換文後，這35個字變成大家都能夠接受的所謂的九二共識、一中各表的源頭，是歷史的事實。

(中時 )