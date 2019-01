金球獎「禮物袋」公開 一大包價值近30萬元！

2019年01月05日 17:28 中時 潘鈺楨

「InStyle」提供的男性禮物袋。(翻攝自InStyle)

四星級的Estancia La Jolla Hotel and Spa酒店。(翻攝自網路)

Nuvelon藍芽喇叭。(翻攝自IG)

LELO高級性愛玩具。(翻攝自IG)

Nancy Ganz塑身衣。(翻攝自IG)

第76屆金球獎台灣時間下周一上午登場,雖然入圍者無法皆大歡喜人人有獎,但至少能夠人人拿禮。贈與入圍者的「禮物袋」近日陸續公開,參加活動者可以獲得價值9500美元(近29.4萬台幣)的禮物!

「Secret Room」活動由家居用品品牌Anne Neilson Home、維生素冰茶和果汁生產商Bare Nature以及加州釀酒廠Thomas George Estates共同贊助,根據《富比世》估計,「Secret Room」與會者可享受按摩,美甲,肉毒桿菌毒素治療和其他服務,還有一個超大手提袋,裡面裝了Nuvelon藍芽喇叭、LELO高級性愛玩具、Nancy Ganz塑身衣等30個贊助商的皮膚、頭髮護理產品和珠寶。最昂貴的項目是由美國豪華旅遊團提供的7夜夏威夷度假,兩晚住宿在四星級的Estancia La Jolla Hotel and Spa酒店。

而參加「InStyle」會後派對的女性能獲得Furla Eden托特包,裡面裝著Mad Hippie卸妝油、Ole Henriksen的C-Rush亮白凝膠霜和Oribe Cote dAzur滋養護手霜。此外還有Dao Calming自我護理禮盒、護膚救星「Thank You Farmer Miracle Age Repair Emulsion」、巴黎萊雅的Lash Paradise睫毛膏,Elvive Rapid Reviver和LUMI Glotion。

男性可以拿到Dagne Dover大型Dakota後背包,aGreatLife上超紅的Money Maze 迷宮存錢箱、Totes Isotoner雨傘,Sock It To Me襪子和Conair MiniPro電氣石陶瓷吹風機、ZeroWater濾水器。另外Aveda最受歡迎的Grooming Clay凝土髮油、貝膚黛瑪眼膠、Marine Layer海洋層強力護理面膜和dōTERRA深藍色磨砂膏適合治療疲憊的肌膚。Hasks木炭含柑橘油淨化洗髮水、JJ Young by Caolion的洗面乳、以及Love Sun Body防曬霜都是美容愛好者的最愛。PiperWai的活性炭除臭棒和LOréal Paris Elvive Rapid Reviver、Meet The Bulldog刮鬍刀、Mistral奢華香皂和Murdock London刮鬍膏也都是相當受到男性喜愛的產品。

這些禮品套裝皆不隸屬於金球獎或好萊塢外國記者協會。

