警察交通工作民眾滿意度達8成8 最嚴重交通問題酒駕居冠

新北市一名林姓男子去年深夜酒駕，先後撞擊3輛機車，其中一名騎士傷重死亡。（資料照片/警方提供）

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根據去年警察交通執法與事故處理滿意度調查，民眾對警察疏導交通、事故處理及交通工作整體表現滿意度分別為88.51%、78.75%及87.65%，顯示獲民眾高度肯定，並有超過9成民眾支持警方加強取締各種違規。

警方表示，民眾認為影響道路行車秩序與交通安全狀況最嚴重的行為，以「酒後駕車」占45.76%最高，「違規停車(含併排停車)」次之，「危險駕車」第3。並認為交警應加強「取締交通違規」、「疏導交通」等重點工作。

在警察取締違規支持度方面，有94.19%的民眾對警察加強取締違規停車、併排停車、攤販、道路障礙等妨礙交通行車秩序違規行為表示支持，有96.49%的民眾對加強取締車不讓人及行人闖越道路等違規表示支持。此外，對警方處理交通事故品質，如到現場時間、專業能力、服務態度與公正性等，滿意度為78.75%。

但民眾對於目前道路行車秩序及交通安全狀況的滿意度為42.16%，顯示民眾有更高的期待。不滿意民眾認為目前最嚴重的交通問題，依序為「酒後駕車」、「違規停車(含併排停車)」、「危險駕車」、「闖紅燈」，酒駕繼續蟬聯榜首。

警政署強調，將持續推動防制與取締酒後駕車等工作，以保障民眾行車安全。

(中時 )

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