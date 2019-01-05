「我沒吃過關東煮」點善心 雲林愛天使與千名弱勢小學生圍爐

豐泰文教基金會贊助的「愛天使歲末團圓活動」讓夜光天使小朋友體驗搭乘哈雷機車。（周麗蘭攝）

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豐泰文教基金會贊助的「愛天使歲末團圓活動」讓夜光天使小朋友體驗搭乘哈雷機車，右三是縣長張麗善。（周麗蘭攝）

7年前小朋友一句「我沒吃過關東煮」，觸動一群善心人士的心，展開為夜光天使班國小學童舉辦團圓宴集資行動，這幾年獲得豐泰文教基金會固定贊助款項，今年步入第7年，受邀小朋友從600多人增到近千人，5日於斗南田徑場盛大舉行。

2013年雲林縣有800多個弱勢家庭上夜光天使班的小朋友，一名孩子對老師說從沒吃過關東煮、過年不曾圍爐。豐泰公司許姓總經理得知後號召員工、企業好友幫20鄉鎮市夜光天使小朋友辦圍爐，連掃地的歐巴桑也捐款。

善心火種點燃後不曾熄滅，愛天使團員活動一年比一年盛大，豐泰文教基金會近年固定贊助，除讓弱勢家庭小朋友圍爐吃大餐，並安排一系列生活常識、自主管理、禮節道德的闖關活動，以及酷炫的哈雷機車試乘體驗。

哈雷重機騎士每年都期待此活動，今年多達5個車隊奧援，載著想體驗騎重機的小朋友兜風一小圈。雲林縣理燙髮美容職業工會也提供免費理髮服務。

豐泰基金會董事長林金陽表示，基金會一直從全人的角度看教育，希望偏鄉小朋友也能夠寬廣的視野，今年共1040人參加，盼望小朋友們身心靈都能夠體驗增加信心。

縣長張麗善與小朋友們開心大合照表示，豐泰文教基金會長年以來給雲林縣弱勢孩子很多支持與鼓勵，不只照顧夜間天使的孩子，也資助獎助學金及每年的慢跑活動，該基金會的愛心護照在雲林縣的每一個角落，非常感謝他們。

(中時 )

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