愛河「風水樓」由綠轉藍 暗助韓國瑜翻轉高雄

愛河搶手「風水樓」掛韓國瑜照片，為選情大大加分。(中天新聞提供)
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中時電子報
/綜合報導

韓國瑜能當選高雄市長，愛河旁的一棟「風水樓」似已露端倪！這棟閒置三十年的愛河大飯店，因為地理位置絕佳，向來是綠營懸掛競選廣告的搶手位置，但這次九合一選舉卻換上了韓國瑜的照片。風水老師表示，愛河就像高雄的一條龍，而此處位於龍眼，能見度高，風水寶地成為韓國瑜翻轉高雄的一大助力。

競選期間經過愛河，可以看到韓國瑜氣勢十足的看板，懸掛在愛河河西的愛河飯店。風水專家高煜霖說，愛河就像是高雄的一條龍，出海口位置代表嘴巴，愛河飯店到電影館這裡屬於龍的眼睛，代表眼睛睜開、能見度增加，韓國瑜的競選廣告掛這裡，的確對韓國瑜選情大大加分。

新科市議員邱于軒透露，這裡堪稱民進黨的御用看板所在地，市長、立委或議員選舉掛廣告，像是陳菊、謝長廷、管碧玲、劉世芳、周玲妏等人，都不約而同相中此處。不過，這次九合一大選，地主因為欣賞韓國瑜，特地空下此廣告看板，以最低價格承租給國民黨高雄市黨部。

當地居民表示，愛河飯店興建於六○年代，以前生意不錯，後因土質鬆軟傾斜而重建，卻因消防法規沒過而閒置至今。沒想到因地理位置絕佳，而成為超搶手的看板所在地。這次在機緣巧合下，換上了韓國瑜的廣告看板，不禁令人納悶，高雄選情是否已冥冥中注定，幫韓國瑜助攻登上市長寶座。

(中時電子報)

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