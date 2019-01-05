辯論時跟韓總擁抱很久在想啥？ 陳其邁大談細節

2019年01月05日 18:05 中時電子報 黃麗蓉

選高雄市長失利的前綠委陳其邁4日上廣播節目接受專訪，主持人視網膜、星期天好奇高市長選戰時，他和韓總擁抱很久，當下在想什麼？陳其邁剛開始回說，心裡面……一片空白啊！接著大談細節，擁抱時他很真誠，是發自內心，因若抱著他心裡還想其他的，這事他做不來。

陳其邁上《膜天倫之夜》節目，主持人好奇他和韓總擁抱的方式，陳其邁說，那時因為選舉的氣氛競爭非常激烈，他希望讓氣氛稍微緩和一點，因此他握手完後就跟韓國瑜說：「唉，其實我們應該擁抱一下。」讓大家可以知道說，政治上可以意見不一樣，對來對去都沒關係，何況大家都在高雄，若他可以跟韓總擁抱，那麼邁粉跟韓粉也可以擁抱。所以真誠的擁抱，讓雙方火藥味可以降下來，當時的出發點其實很單純。

主持人還好奇問，擁抱韓總的觸感怎麼樣？有肉嗎？陳其邁回說：「觸感……他其實也瘦了好幾公斤，他跟我一樣，我們都...」主持人提醒：「因為選舉很累。」陳其邁：「對，比大正好啦，大正在岡山金架安捏，他唱完也很high，但他真的抱了後，那個胸，所以我那天說我這裡很痛，林北背拉骨等去，肋骨斷了。後來選後大概1個禮拜才慢慢恢復。」

至於抱韓總當下在想什麼？陳其邁強調，當然要以身作則，而且要很真誠、發自內心，你不能說跟他抱然後心裡在想其他的，這個他做不來。「比如說你抱韓國瑜，心裡在想視網膜，這樣不行。」他說自己的個性是這樣，相信什麼事情，就會堅持就會去做，不相信叫他去演，他也做不來。

(中時電子報)