辯論時跟韓總擁抱很久在想啥？ 陳其邁大談細節

陳其邁(左) 、韓國瑜(右)在「世紀辯論」後擁抱。(翻攝三立新聞網直播影片)

友善列印
中時電子報

選高雄市長失利的前綠委陳其邁4日上廣播節目接受專訪，主持人視網膜、星期天好奇高市長選戰時，他和韓總擁抱很久，當下在想什麼？陳其邁剛開始回說，心裡面……一片空白啊！接著大談細節，擁抱時他很真誠，是發自內心，因若抱著他心裡還想其他的，這事他做不來。

陳其邁上《膜天倫之夜》節目，主持人好奇他和韓總擁抱的方式，陳其邁說，那時因為選舉的氣氛競爭非常激烈，他希望讓氣氛稍微緩和一點，因此他握手完後就跟韓國瑜說：「唉，其實我們應該擁抱一下。」讓大家可以知道說，政治上可以意見不一樣，對來對去都沒關係，何況大家都在高雄，若他可以跟韓總擁抱，那麼邁粉跟韓粉也可以擁抱。所以真誠的擁抱，讓雙方火藥味可以降下來，當時的出發點其實很單純。

主持人還好奇問，擁抱韓總的觸感怎麼樣？有肉嗎？陳其邁回說：「觸感……他其實也瘦了好幾公斤，他跟我一樣，我們都...」主持人提醒：「因為選舉很累。」陳其邁：「對，比大正好啦，大正在岡山金架安捏，他唱完也很high，但他真的抱了後，那個胸，所以我那天說我這裡很痛，林北背拉骨等去，肋骨斷了。後來選後大概1個禮拜才慢慢恢復。」

至於抱韓總當下在想什麼？陳其邁強調，當然要以身作則，而且要很真誠、發自內心，你不能說跟他抱然後心裡在想其他的，這個他做不來。「比如說你抱韓國瑜，心裡在想視網膜，這樣不行。」他說自己的個性是這樣，相信什麼事情，就會堅持就會去做，不相信叫他去演，他也做不來。

(中時電子報)

文章來源：「星期天配音是對的」臉書

吳敦義再批蔡英文：不承認九二共… 王義川喊肉品市場遷 沈智慧重豬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。