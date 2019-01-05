弱勢彩券商提5訴求討生活 台彩官腔虛應打發

彩券工會全聯會5日開記者會，提出提高彩券佣金等5項訴求，若未獲中央回應不排除發動抗爭。（柯宗緯攝）

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高雄市長韓國瑜喊出「高雄發大財」口號，彩券工會全聯會5日特地在高雄開記者會期待也能發財，疾呼中央救救弱勢經銷商，並提出提高彩券佣金等5項訴求，若未獲得善意回應，不排除5月發動百台輪椅到財政署陳情。台彩公司則愛莫能助，官腔答「樂觀其成」虛應打發。

彩券工會全聯會理事長林俊福指出，公益彩券發行19個年頭，全國有8600多家投注站，但生意每況愈下，從5、6年前年產值1300億元，到如今僅剩2、300億元，約4成經銷商沒錢賺苦撐，3成打平，其餘才有賺錢。

林俊福認為，經銷商經營困境，受限於政府不合時宜的法令，要求主管機關財政部能聽見他們的心聲。「萬年」佣金8％不變，但物價上揚，房租年年高漲，經銷商被迫從大馬路店面移至小巷弄，政府一方面希望企業主加薪，但也期盼能率先將彩券佣金提高。

彩券行以現金交易，遭人搶劫時有所聞。林俊福認為，隨著年關將近，店家存放現金會增加，恐成為禍害，必須加緊腳步開放行動支付，不僅能跟上時代，更能保護業者生命財產。

彩券工會樂見韓國瑜提出的賽馬產業鍊，不過礙於法令限制，倒不如先開放境外賽馬。林俊福說，去年運彩因世足賽開踢，銷售反應不錯，但運彩有空窗期，境外賽馬無關乎動保法，是向國外購買賽事資訊，如同現行的NBA等比賽投注標的。

林俊福呼籲政府讓5萬多名弱勢經銷商安居樂業，正視當前困境，否則下一步將召集100台輪椅上街頭，前往財政部國庫署陳情。今也參與記者會的台彩公司總經理蔡國基，不願正面回應彩券工會訴求，猛跳針答「樂觀其成」，會努力從旁協助，「不是一個台彩就可以做決定的事情」。

(中時 )

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