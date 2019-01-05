呼政府防疫把關台中爌肉老店喊放心吃

台中市東區大智路1家50年歷史的爌肉老店，強調店內採台灣溫體豬，肉品來源絕無問題；呼籲政府加強防疫把關，讓國人有信心。（張妍溱翻攝）

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熱騰騰的東坡肉，一夾就斷，肥肉入口即化、香而不膩，瘦肉軟嫩入味，是不少老饕的最愛，餐廳業者劉宇淇強調，店內採用台灣合法溫體黑豬肉，不受豬瘟的陰影籠罩。（張妍溱翻攝）

非洲豬瘟攻陷離島金門，政府防疫大作戰，農曆新年將屆，不少年菜都有豬肉成分，美食小吃業者心驚驚，台中市東區大智路1家50年歷史的爌肉老店，強調店內採台灣溫體豬，肉品來源絕無問題；餐廳業者為給消費者信心，打出優惠價，不受豬瘟的陰影籠罩。

爌肉老店邱姓業者說，店內採用台灣溫體豬肉，銷售最好的就是爌肉飯，1碗售價60元，其次是豬腳飯，1碗售價70元；倘若豬瘟疫情入侵本島，屆時台灣豬肉食材上漲，只能吸收成本減量賣，但絕不考慮使用冷凍進口豬肉，相信台灣豬肉比較安全，消費者食用比較安心。

邱姓業者舉例，之前爆發口蹄疫事件，也擔心顧客害怕不敢來吃，當時店內營業，除了減量賣甚至暫時休息，生意大受影響。這次發生非洲豬瘟攻陷離島金門，顧客雖頻頻詢問，但豬肉供應商目前沒有太大影響，正常供貨，這幾天老顧客照常上門，不會太擔心。

專賣東坡肉起家，北區老甕餐廳業者劉宇淇表示，這段期間有很多消費者預訂東坡肉當年菜，因非洲豬瘟死豬攻陷離島金門事件發生，間接影響使用豬肉店家、紛紛改訂單；為讓消費者吃得安心，強調店內採用台灣合法溫體黑豬肉，原東坡肉售價880元，降至680元，鼓勵消費者安心吃。

店家端上一鍋熱騰騰的東坡肉，一夾就斷，肥肉入口即化、香而不膩，瘦肉軟嫩入味，是不少老饕的最愛；老顧客涂先生說，非洲豬瘟攻陷離島金門，相信目前政府防疫更嚴謹，老店家也會顧及消費者食用安全，絕對會做好衛生方面處置，趁現在豬肉市場無波動，趕快來消費。

(中時 )

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