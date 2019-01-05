王義川喊肉品市場遷 沈智慧重豬瘟防疫

2019年01月05日 18:11 中時 張妍溱

立委補選藍營候選人沈智慧（圖左）5日至大坑地區跟民眾拜票，對於「豬瘟防疫」問題，表示關切。（張妍溱翻攝）

台中巿第5選區（北、北屯區）立委補選綠營候選人王義川5日至北屯市場拜票，王義川表示，這2天空氣品質不佳，新市府團隊選前消費空汙，選後神隱迴避。市府新聞局回應，面對空汙，絕不迴避；另王支持北區肉品市場遷建，對手沈智慧說，需謀定而後動，「豬瘟防疫」是當前課題。

王義川說，市長選舉時盧秀燕陣營主張「市長換人，空氣換新」，面對這幾天的空汙，市府應向市民說明解決方法，而盧市長神隱在雲霧中，環保局竟複製貼上，昔日盧團隊批評前龍市府時的回應，顯然新市府團隊也沒提出解決方案。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊上任後，正面面對空汙，不會迴避；除嚴密監控空品，針對固定、逸散、移動汙染源進行確實的監測管制，並主動公開空品資訊，提醒市民留意防範，致力於台中空品逐漸改善的各項機制。

王義川指出，林佳龍執政時期，盧秀燕誤導大眾抨擊火力發電廠「火力全開」導致空汙嚴重，但「火力全開」是在2014年胡志強任內時期，加上近期火力發電廠10部機組僅5部機組運作，空品卻仍舊不佳，盧團隊的說法不攻自破，應向市民道歉。

吳皇昇說，這波空汙，市府啟動預警應變機制，台中火力發電廠也因降載、歲修而有5座機組停機未發電，並通知前30大工廠自主降載、前100大工地加強周邊道路洗掃，加強稽查工廠汙染及營建工地揚塵逸散查處，將持續監控空品並執行應變改善。

另王義川表態支持北區肉品市場遷建，他強調，過去在林佳龍市長任內就已完成肉品市場遷建的都市計畫變更，呼籲對手沈智慧，既然在北區選舉，就應針對肉品市場要不要遷建問題表態，不能再閃躲。

藍營候選人沈智慧說，涉及業主意願、遷建地點、遷建後安置，不是「支持或不支持遷建」，涉及到各方利益平衡問題。攸關市政建設的問題，沈智慧支持盧秀燕給當地業者時間，讓市府團隊做最好的決定。

沈智慧認為，目前國人關注焦點是「豬瘟防疫」問題，她贊成雲林縣禁止「廚餘養豬」，不讓廚餘進入養殖系統，是防疫最大的關鍵，反批行政院要求各縣市政府開設「防疫應變中心」無實際作為。

(中時 )