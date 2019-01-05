欣賞女神絕世風華～入住「宿之酒店」品味藝術幸福時光

2019年01月05日 19:16 中時 徐力剛

浴廁提供頂級HERMES愛馬仕系列沐浴備品。（圖片提供／宿之酒店）

館內梯廳典雅大方，舒適氛圍有回家的感受。（圖片提供／宿之酒店）

「河宿」房型空間寬廣，提供旅人絕佳入住體驗。（圖片提供／宿之酒店）

夜晚時分前往「Catorze」餐廳，將大台北燈火美景盡收眼底。（圖片提供／宿之酒店）

主廚特製料理「圓鱈下巴」（圖中）口感軟嫩，膠質含量豐富。（圖片提供／宿之酒店）

對懂得旅行的人而言，欣賞途中美麗風光固然重要，但透過舒適住宿讓身心得到舒緩，才是「旅行」真正意義。位於台北西門町的「宿之酒店/Suz &Catorze」以精品設計旅店為主軸，挟交通地利之便，為遠道而來旅人提供靜謐休憩環境。

坐落環河南路與武昌街交界的宿之酒店，外觀低調典雅，14層樓高建築備有87間房間，走入大廳，大型女神裝置藝術映入眼簾，結合藝術與頂級建材打造酒店，鎖定中高端客群市場，成為旅客夜宿西門新選擇。

館內所有房型皆為開窗設計，高樓層的「河宿」房型空間寬敞，大片落地窗可將淡水河、新店溪、大漢溪及觀音山美景盡收眼底。房內處處可見巧思，大型席夢思床鋪柔軟舒適，日本BALMUDA手沖電熱壺提供手作樂趣；浴廁方面也不馬虎，浴缸選用德國精品衛浴BETTE，搭配頂級沐浴備品HERMES，提供旅人頂級住宿體驗驅除疲勞。

17樓的「Catorze」餐廳視野極佳，270度無邊際設計伴隨光影變化，搭配特製施華洛世奇水晶燈，帶給賓客全新視覺饗宴。Catorze以創意法式料理著稱，晚餐限定「圓鱈下巴」膠質含量豐富，以小火香煎至表皮為焦，淋上頂級初榨橄欖油增添風味，肉質軟嫩入口即化，挑動饕客舌尖；另道嗜肉族最愛「炭烤菲力」，嚴選澳洲牛菲力部位入饌，低溫舒肥後經大火炭烤鎖住肉汁，建議5分熟食用滋味最佳。

(中時 )