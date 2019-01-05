彰化財政赤字今年總預算編500億 王惠美：開源節流

2019年01月05日 18:11 中時 謝瓊雲

剛上任兩周的彰化縣長王惠美強調，今年度總預算高達500億元，高出往年很多，這樣花下去明年度經費預算恐怕編不出來。（謝瓊雲攝）

和美鎮竹園里的花海活動已邁入第四年，波斯菊、向日葵盛開，美不勝收。（謝瓊雲攝）

財政赤字、債台高築，彰化縣長王惠美5日出席和美「花樣和美」竹園花海活動時指出，今年度總預算編列經費高達500億元，接受財主單位專業建議，將力行「開源節流」政策，請縣民再給她一點時間和團隊討論、調整，好好把該省的錢省下來！

王惠美表示，就職兩周檢視縣府財政，過去幾年年度總預算約落在420億元至430億元之間，今年度卻大幅拉高到500億元，主計、財政單位告訴她，若照這樣花下去，明年度總經費恐怕編不出來。

她強調，經清查縣府財務狀況後，目前帳目上看的見舉債約261億元，看不見也有約150億元，合計債務已超過400億元；將盡快重新檢討把財政好好分配，請縣民再給縣府團隊一點時間調整，確定好後就會向大家一併報告，她也呼籲縣民持續支持縣政推動，她只有一個目標，讓彰化更進步、更美麗。

財政處長陳燕慧表示，地方政府財政拮据是長期以來結構性問題，以彰化縣今年的經費編列狀況，主要是因社福支出導致舉債增加；而各縣市都在努力減債情況下，只有彰化縣債務繼續成長，前兩年因出售縣有財產，財政短絀困境稍有舒緩，若今年度收入沒增加，歲入進不來，明年總經費確實會遭遇編列上困難。

陳燕慧說，縣長初步指示，先從內部人事費用，和活動業務費用進行檢討，財政單位將會再請各局處盤整檢視經費運用情形再做通盤討論，在「開源」有限情況下，教育各局處改變觀念，用最少的錢把事情做好，亦可整合跨局處資源合力辦理活動。

和美鎮公所主辦的「2019花漾和美-金豬吉祥賀新春活動」邁入第四年，在竹園里線東路6段107號附近農田，波斯菊與向日葵花海盛開；彰化縣長王惠美與和美鎮長阮厚爵共同出席活動。

王惠美除呼籲民眾帶著全家大小暫時離開3C科技產品，徜徉在大自然裡，更在致詞時宣布將會大力調整今年的經費執行方向，該花的才花，該省的就要省下來。

(中時 )