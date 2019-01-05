丁允恭酸完白冰冰怒開告 吳子嘉《龍捲風》回應了

2019年01月05日 18:13 中時電子報 吳玫穎

吳子嘉在中天《新聞龍捲風》回應丁允恭喊告一事。(影片自16:45開始)

美麗島電子報董事長吳子嘉。(本報系資料照)

行政院副發言人、前高雄市新聞局長丁允恭卻在臉書開酸白冰冰「摧毀城市質感」開支線，丁允恭因不滿美麗島電子報董事長吳子嘉在節目上質疑「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？」憤怒開告，強調這根本不是高雄市政府新聞局的標案，將對發言的吳子嘉，還有未盡查證義務的媒體與記者，以及引述的洪孟楷，依法提起告訴。對此，吳子嘉昨晚上中天《新聞龍捲風》直言不清楚丁允恭告他什麼東西，「但是這整個過程，我們等於說幫高雄市市民主持了一個公道，幫冰冰姐主持了一個公道，對高雄市的質感的定義重新質改。」

對於丁允恭強勢喊告，吳子嘉昨晚在《新聞龍捲風》回應：「但是這整個過程，我們等於說幫高雄市市民主持了一個公道，幫冰冰姐主持了一個公道，對高雄市的質感的定義重新質改。就是有5000個水坑的高雄市是沒有質感的，陳菊主政高雄市是沒有質感的，終於丁允恭幡然覺悟，承認他自己是X人，這我們今天唯一成就，雖然我被告，一個人被告犧牲無所謂。」

吳子嘉接著拿出資料，表示2018年大概7、8月份的時候，「高雄市政府新聞局又給周玉蔻30萬，又限制性招標」、「這個是新聞局，逮個正著，新聞局了吧，賴不掉了。」

吳子嘉坦承之前發言是他講錯，被丁允恭以未經查證為由喊告，「我現在要去跑法院了，因為我沒有搞清楚，因為我這個新聞年齡大了、字看錯了你知道。結果一看下面對了，新聞局30萬，終於逮個正著。」、「所以文化局96萬之後，新聞局也給了周玉蔻30萬。」

名嘴黃光芹去年中在臉書PO文質疑周玉蔻，2017年以限制性招標方式獲得高雄市政府文化局96萬標案，接著《新頭殼》又報導指出，周玉蔻另一家公司放言科技2018年5月也從高雄市新聞局獲得「高雄市政網路行銷案」30萬標案，當時周玉蔻對此回應，相關標案都是行銷部同仁談的，她的公司都採編採、業務分離原則在做事。

(中時電子報)