《中時晚間快報》民進黨主席選舉明投票 保皇vs.保先皇 卓呼聲高

2019年01月05日 18:22 中時電子報 綜合報導

◎民進黨主席選舉明投票 保皇vs.保先皇 卓呼聲高

民進黨主席補選週日登場，今新任黨主席人選出爐後，內閣人事改組可能將隨之變動，預計最快本週將可明朗。總統蔡英文為九合一選舉失利辭去黨主席，黨主席補選訂於1月6日辦理黨員投票，投票時間為上午8時至下午5時，9日公告黨主席當選名單；蔡英文總統、總統府秘書長陳菊等民進黨籍重量級黨員，都將前往投票。

◎檢疫犬、X光機嚴查包裹 中華郵政逮109件違規

大陸傳出非洲豬瘟案例後，疫情逐漸失控，日前已有病死豬漂流至金門，使我防疫手段再提升，中華郵政公司表示，近期共查獲109件肉品包裹，其中21件來自大陸，並曝光防疫犬與X光機查驗包裹過程，同時提出不帶疫區肉類產品、不網購、不郵寄等「三不」，呼籲全民一起守護國產豬肉。

◎川普揚言政府停擺數年 繞過國會興建美墨圍牆

美國聯邦政府局部停擺邁入第三個星期。川普總統4日再次召集共和民主兩黨參眾領袖在白宮開會，惟雙方仍未就撥款法案中興建美墨邊境圍牆的費用達成共識。川普在會後揚言，他已做好「聯邦政府局部停擺數月甚至數年」的準備，更稱可能會宣布國家緊急狀態，繞過國會興建圍牆。

◎孫耀威落淚憶揮霍往事 20歲爆紅 年買3名車

孫耀威近日上北京衛視《我是演說家》暢聊過去得失，回想1992年在台灣出道推出首張國語專輯《認識你真好》爆紅，突如其來的明星光環令他揮金如土：「開始了瘋狂花錢，買了一台心儀的跑車，哪台不錯再買，瘋狂到一年可以買三台名車。」突然襲來的名與利一下子全砸他身上，即因一次任性令他的事業跌入地獄，他在節目上直白盼大家原諒當年那個不知天高地厚的孫耀威。

(中時電子報)