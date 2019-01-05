1919單車隊環台1200公里 募款救助急難家庭

1919單車隊環台募款，以救助急難家庭。（基督教救助協會提供）

友善列印
中時

為呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，基督教救助協會與空中英語教室舉辦「第十七屆1919愛走動─單車環台募款暨幸福巴士」，38人組成的車隊自去年12月23日清晨出發後，歷經14天100個鄉鎮1200公里的愛心長征，今天完成任務， 抵達終點站台北信義威秀影城。

曾因得到1919急難救助金而度過難關的阿春嬤，也特地從台中前來向募款勇士與捐款民眾致謝。71歲的阿春嬤，多前年離婚後住在台中太平區。女兒離婚後，因到外地工作，而將3個孩子留給阿春嬤照顧。

但5年前，女兒不幸過世。接著3年前，健力好手的孫女雯雯(化名)因運動傷了脊椎。阿春嬤連供應孩子三餐都很困難了，根本無力負擔孫女的醫藥費與交通費。幸好太平台福1919服務中心即時為她申請了2萬元的1919急難救助金，因為即時醫治，雯雯很快就重回運動場了。

今年特地從馬來西亞前來觀摩單車環台的「7979全人關懷團隊」執行長黃恩德表示，14天的旅程讓他看盡了台灣之美。騎程中，因為自己所遇到的艱難，讓他更體會到急難家庭的無助。

來自泰國的李偉民連續第4次參加環台，今年全體環台隊員的鮮紅色車帽，就是由他的公司「RANKING」所提供。為了台灣偏鄉的急難家庭，李偉民全家總動員。自己騎車募款，太太與一對兒女則在1919幸福巴士，服務偏鄉弱勢長者。他說：「參加1919環台，是我一年當中的重大事件，也是信心、愛心、盼望的成長歷程。」

康和證券此次派了7名員工，分成三組以接力方式環台。康和證券鄭大宇董事長說：「金融業變化快速莫測，有時會懷疑自己工作的價值與意義何在。但當我聽說1919單車環台車隊要募款救助急難家庭後，深深認為這是高價值、高意義的活動。因此除了捐款，也號召主管們一起來共襄盛舉。」

(中時 )

朋倉美術協會聯展 新港社地方文… 為弱勢送愛 莊敬高職席開百桌溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。