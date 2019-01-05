為弱勢送愛 莊敬高職席開百桌溫馨圍爐

2019年01月05日 18:55 中時 葉書宏

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購股份有限公司、莊敬高職5日舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾，新北市長侯友宜（左）代表接受東森得易購董事長王令麟（右）準備的1200床暖冬羊毛被。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購股份有限公司、莊敬高職5日舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾，新北市長侯友宜（中）出席與民眾同樂。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購股份有限公司、莊敬高職5日舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購股份有限公司、莊敬高職5日舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾，新北市長侯友宜（中）出席與民眾同樂。（葉書宏攝）

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購股份有限公司、莊敬高職今（5日）舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾，新北市長侯友宜提前抵達現場感謝師生及企業界的愛心，讓弱勢感受社會溫暖。

侯友宜表示，感謝東森得易購響應新北市政府「幸福滿屋，實物銀行」，本著取之社會、用於社會的企業理念，舉辦千人圍爐活動，另外結合莊敬高職師生，將這樣的善行義舉概念向下扎根，讓學生感受助人快樂和達到學以致用的教育精神。

侯友宜期盼，社會各界一起參與及投入「幸福滿屋，實物銀行」方案，讓愛心持續散播，推動更多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的家庭。

值得一提，莊敬高職各專業科系師生發揮所長，由餐飲科學生協助餐食準備及宴會內外場服務，美容科學生進行義剪、人體彩繪及美甲服務，表演藝術科的同學協助規畫表演節目，影視科學生負責燈光音響等設備，幼保科則協助照顧年幼小孩，讓家長更安心體驗活動。

(中時 )