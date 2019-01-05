非洲豬瘟來勢洶洶 彰化小吃業者憂心

2019年01月05日 18:55 中時 謝瓊雲

爌肉飯是彰化人最愛的平民美食，好吃又飽足，早中晚及宵夜場都有人在吃爌肉飯。（謝瓊雲攝）

彰化爌肉飯聞名全台，但近來非洲豬瘟肆虐，引發業者、饕客憂心，若政府把關防疫守不住，豬瘟繼續擴散、傳進台灣，不僅衝擊養豬業和豬肉價格，市場美食小吃恐怕衝擊更大，知名的彰化市阿璋肉圓就苦笑自嘲，「希望不要失控傳進台灣，否則到時候吃不到台灣本土豬肉，只好改賣素圓啦！」

美食家作家舒國治曾將彰化譽為有全台最好小吃的所在，還讚譽爌肉飯可謂「彰化的市吃」，因為「人人在吃，隨時在吃，隨處可吃。」但非洲豬瘟來勢洶洶，越來越多民眾擔心吃不到彰化爌肉飯、肉圓怎麼辦？不少愛吃爌肉飯的彰化人反而更常吃爌肉飯，就為了想要「現在多吃點、以免以後吃不到」；連前文化局長陳文彬也在臉書開直播呼籲「全力守護台灣豬隊友」。

員林市50年老攤魯肉濱爌肉豬腳飯劉姓老闆娘強調，許多老店都已經有彼此信任、來往多年的豬肉供應商，相信只要選擇安全可靠的豬隻來源，短時間內不必太擔心。

彰化市阿璋肉圓負責人施明裕說，最近不斷提醒身邊親朋好友，出國玩絕對別帶外來的肉製品回國，台灣是座島嶼，若真有心想做好，他認為一定可以控制住，否則豬瘟一旦進來，那就完蛋了，「到時候恐怕只能賣素圓了。」

他強調，店內肉圓幾十年來都使用從肉品市場拍賣、低溫電宰的台灣本土溫體豬肉，口感最好，若疫情衝擊豬價，勢必影響成本，短期會盡量自行吸收、咬牙苦撐。畢竟豬瘟將衝擊養豬場飼養問題，短時間豬隻供應量變少，本土溫體豬肉市場行情變高，到時候政府一定又開放美豬進口，但進口冷凍肉品不好吃，不會考慮改變食材原料，如果撐不下去，到時候就改賣素肉圓好了。

(中時 )