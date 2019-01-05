豬瘟高雄若淪陷 韓總魯肉飯恐吃不到

2019年01月05日 18:55 中時 柯宗緯

民眾慕名前往吃「韓總」魯肉飯，但萬一台灣淪陷豬瘟，恐將吃不到這碗美味。（柯宗緯攝）

高雄45年老字號華喜爌肉飯店家說，目前生意不受豬瘟事件影響。（柯宗緯攝）

大陸非洲豬瘟突破防線，攻陷離島金門，台灣本島小吃業者唯恐豬瘟飄洋過海，繃緊神經以待。高雄市長韓國瑜吃紅的魯肉飯「府城虱目魚」店家，目前無因應作法，但要是高雄也「淪陷」，只能無奈停賣魯肉飯，改賣雞肉飯，屆時韓粉恐怕吃不到「韓總魯肉飯」美味。

總是被韓國瑜掛在嘴邊「深綠滷肉飯吃成藍的」而爆紅的「府城虱目魚」，位於武廟商圈，已經開業20餘年。每天約賣2、300碗魯肉飯，天天吸引韓粉大排長龍，指名吃「韓總套餐」，韓流也讓生意成長3成，店家也憂心此盛況最終淪為南柯一夢。

陳姓老闆透露，豬肉選用高雄本地溫體豬肉，每天大概進幾10斤豬肉，近來供應商先「打預防針」，透露豬肉價格可能會漲價，屆時會維持現行價格小碗25元、大碗35元，先自行吸收負擔，直到撐不了。

陳老闆說，豬瘟恐攻陷台灣本島，目前只是臆測罷了，倘若爆發豬瘟就停賣魯肉飯，改賣雞絲飯，畢竟大環境災難也不是小市民能夠抵擋的；他也回想當年口蹄疫爆發時，生意差到不行，還不是撐過來了。

前鎮區45年老字號「華喜爌肉飯」是老饕的最愛，肥中瘦肉等部位可任君挑選。店家低調說，目前生意未受豬瘟新聞而影響，還是擔心消費者聞「豬」色變，加上豬肉價格上漲，恐壓縮利潤空間，但相信船到橋頭自然直，到時再來想辦法因應。

「華喜爌肉販」店內只賣爌肉飯、虱目魚羹及另兩款湯，要是豬肉吃不得，店家、消費者都恐怕「沒飯吃」。員工透露，當年口蹄疫時，也是忍痛不賣爌肉飯，一度改賣碗粿、粽子替代，只求夢靨勿再重演。

(中時 )