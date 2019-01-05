路竹頂寮揮別海水倒灌惡夢 邱志偉爭經費改善

2019年01月05日 19:30 中時 柯宗緯

高市路竹區頂寮里的三公宮一帶，因鄰近興達港一帶地勢低窪，每逢漲潮時刻，海水會沿著舢舨舊航道流入社區，倒灌問題困擾當地居民多年。立委邱志偉日前與相關單位實地會勘，爭取經費進行河川整治，居民渴望揮別海水倒灌惡夢。

107年8月11日又逢農曆初一，頂寮里三公路一帶道路與住家廣場積水不退，最深處達30公分，影響30多戶民宅，居民外出還要繞開積水路段極為不便。

邱志偉日前再次邀集經濟部水利署、高雄市政府水利局、路竹區公所及在地的黃居賢里長再至現地會勘及聽取水利局簡報，爭取該河段整治經費，市議員陳明澤及黃明太服務團隊都出席表示關切。。

水利局表示，去年海平面水位比往年來得高，目前評估於三公宮廣場左前方渠道內，設置防潮閘門兩座及既有護岸增加50公分長度約320公尺，以防止漲潮時海水倒灌入社區。

水利局已提報108年度擬辦應急工程，經立委邱志偉向水利署積極爭取該段排水經費整治，水利署也原則同意核准辦理先期改善經費約1,350萬元，俟工程完竣後，將可緩解當地滿潮時淹水問題，讓在地鄉親擺脫淹水夢靨。

邱志偉感謝水利署及高市府對治水預算的大力支持與推動，他說，北高雄有不少地區地勢低，治水工作複雜且困難，近年來中央和地方共同推動治水工程，已縮小淹水面積和降低淹水頻率，縮短淹水時間，短時強降雨成為治水新挑戰，後續也請高市府提報前瞻計畫，他也會持續向水利署爭取經費，加速治水，讓居民遠離淹水夢魘。

(中時 )