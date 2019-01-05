路竹頂寮揮別海水倒灌惡夢 邱志偉爭經費改善

立委邱志偉日前會同相關單位到路竹頂寮里會勘，盼解決民眾淹水惡夢。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時

高市路竹區頂寮里的三公宮一帶，因鄰近興達港一帶地勢低窪，每逢漲潮時刻，海水會沿著舢舨舊航道流入社區，倒灌問題困擾當地居民多年。立委邱志偉日前與相關單位實地會勘，爭取經費進行河川整治，居民渴望揮別海水倒灌惡夢。

107年8月11日又逢農曆初一，頂寮里三公路一帶道路與住家廣場積水不退，最深處達30公分，影響30多戶民宅，居民外出還要繞開積水路段極為不便。

邱志偉日前再次邀集經濟部水利署、高雄市政府水利局、路竹區公所及在地的黃居賢里長再至現地會勘及聽取水利局簡報，爭取該河段整治經費，市議員陳明澤及黃明太服務團隊都出席表示關切。。

水利局表示，去年海平面水位比往年來得高，目前評估於三公宮廣場左前方渠道內，設置防潮閘門兩座及既有護岸增加50公分長度約320公尺，以防止漲潮時海水倒灌入社區。

水利局已提報108年度擬辦應急工程，經立委邱志偉向水利署積極爭取該段排水經費整治，水利署也原則同意核准辦理先期改善經費約1,350萬元，俟工程完竣後，將可緩解當地滿潮時淹水問題，讓在地鄉親擺脫淹水夢靨。

邱志偉感謝水利署及高市府對治水預算的大力支持與推動，他說，北高雄有不少地區地勢低，治水工作複雜且困難，近年來中央和地方共同推動治水工程，已縮小淹水面積和降低淹水頻率，縮短淹水時間，短時強降雨成為治水新挑戰，後續也請高市府提報前瞻計畫，他也會持續向水利署爭取經費，加速治水，讓居民遠離淹水夢魘。

(中時 )

是否受4老逼宮影響 總統：忙到受… 綠黨王浩宇不演了？ 加入「民進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。