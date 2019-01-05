SBL》雙中鋒策略奏效 富邦險退台啤6連勝

2019年01月05日 19:20 中時電子報 黃及人 ／新竹報導 ／新竹報導

自從富邦勇士找回前台銀洋將賈西亞，跟米契爾組成全新雙洋將，富邦到現在還沒輸過，5日靠著兩人攜手貢獻40分、22籃板，富邦93比88擊退台啤，勇摘6連勝，富邦戰績也升到9勝7敗，跟排名第1台啤之間僅剩1場勝差。

「我必須強調，我們洋將並非雙前鋒，而是雙中鋒，」富邦總教練許晉哲表示，「防守就交給米歇爾，進攻則給賈西亞，重要的是兩人都不貪功，更會鼓勵本土球員，就算林書緯與蔡文誠把球攻掉了，兩名洋將也都不會不高興。」

許晉哲強調，能有這兩名洋將幫忙，確實改善不少原本球隊缺點，特別是找回上季效力台銀的賈西亞，「這次能夠再回SBL打球，讓賈西亞格外珍惜且認真，畢竟他先前快3個月沒打球，也很清楚假如他跑不動了，我們就可能換他。」

富邦菜鳥賴廷恩全場雖只拿2分，卻是至關重要的超前2分。(中華籃協提供)

富邦能夠驚險6連勝，關鍵除了雙洋將，更有菜鳥後衛賴廷恩，他在最後2分18秒投進打破平手僵局兩分球，展現初生之犢不畏虎氣勢，許晉哲說：「很開心看到年輕球員可以補上林書緯和蔡文誠位置，尤其是廷恩最後上籃很關鍵。」

儘管輸球收場，本季首次找來啦啦隊與吉祥物助威的台啤，仍以10勝6敗戰績續居第1，可是台啤總教練周俊三強調，到現在球隊仍不算A級球隊，「排名第1跟A級球隊是兩回事，要當A級球隊必須更穩定，不打順手球。」

不過看到愛德攻下生涯新高33分，讓周俊三一走進記者室的第一句話就是，「你們要不要再問我，愛德是否換掉的問題呢？」看來三哥相當滿意愛德今晚進攻表現，甚至拿媒體開玩笑也不在意。

(中時電子報)