林依晨出浴照曝光 古裝新劇挑戰流量女王寶座

2019年01月05日 19:24 中時 洪秀瑛

林依晨不同造型。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨與張彬彬主演新劇將推出。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨劇中沐浴照。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨乞丐造型。（愛奇藝台灣站提供）

睽違古裝劇5年的「晨神」回歸了。林依晨及大陸男演員張彬彬主演的古裝劇《小女花不棄》未播先火，受到兩岸三地網友高度期待。林依晨繼去年《老男孩》於愛奇藝台灣站創下2000萬流量，年度排名第3，僅次於《延禧攻略》與《如懿傳》，此次將再度挑戰流量女王寶座。

林依晨此次飾演身分成謎卻有著經商頭腦的流浪小乞丐花不棄，因故遭到追殺而被蒙面蓮衣客（張彬彬飾）所救，從此芳心暗許，但卻因為身分遭到各路人馬追殺，捲入另一場更大陰謀。預告中林依晨即以「不管是誰想拿到寶藏和天下，我都得死」破題，揭開自己顛沛流離的處境。

林依晨這次率領師弟妹林柏宏、黄心娣共同演出《小女花不棄》，林柏宏劇中飾演文武雙全的東方炻，首度挑戰古裝劇的林柏宏，不但有大量武打戲，還大膽床咚師姊的戲，他劇中與林依晨有婚約，並且拯救林依晨於陰謀之中，為了護花，不惜正面PK男主角張彬彬，他日前在臉書寫下「一輩子能深深的愛一個人就夠了」呼應角色。《小女花不棄》自1/8起於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )